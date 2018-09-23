«Мне, пенсионеру, еще нормально, а вот как жить молодым?» 14 23.09.2018, 8:24

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Откровенные признания бобруйчан.

Каждую неделю подписчики и читатели «Вечернего Бобруйска» рассказывают нам, как им живется в последнее время, что их волнует, радует и огорчает.

«Мне, пенсионеру, еще нормально, а вот как молодым...»

Виктор Васильевич Пархимчик, ул Рокоссовского:

– Работаю я на бывшем заводе РТИ. В прошлом месяце завод остановили, пока сижу дома. Платят мало, и то иногда разбивают зарплату на несколько частей. Мне, пенсионеру, еще нормально, а вот как молодым – тяжело, должно быть.

Есть у меня и дача. В этом году яблок на ней!.. В основном сушим.

Недавно привезли кошку из деревни от умерших родственников, думали, что не станет нормально жить у нас – месяц из-под кровати не вылезала, боялась. Но потом освоилась. Хоть в деревне и жила, но такая чистая, аккуратная, не сравнить с городскими котами. Намного умнее, даже хитрее.

В этом году у нас у семье случилась большая радость – родился внук, дети назвали Давидом. Они живут недалеко от нас, на Красноармейской, мы с женой их навещаем.

«Подключили непрошенную услугу, деньги так и не вернули»

Михаил Попов, ул. Рокоссовского:

– Недавно столкнулся с тем, как нам навязывают услуги, даже не спросив, нужны ли они. В личном кабинете на сайте Белтелекома обнаружил, что стоимость моего тарифа увеличилась. Позвонил, спросил, в чем дело. Сказали, что добавлена услуга «Киномикс», хотя я ее не заказывал, и уведомлений мне никаких не приходило. Попросил отключить – отключили только через два дня, по поводу возврата денег обещали перезвонить. Жду до сих пор, уже дней десять прошло, если не больше. Спросил у коллег на работе – оказалось, все, у кого подключен пакет «Ясна», столкнулись с такой ситуацией.