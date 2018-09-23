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Sunday Times: Команда Мэй готовится к досрочным выборам

  • 23.09.2018, 8:39

Таким образом политик рассчитывает сохранить пост премьер-министра.

Команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй начала готовиться к проведению досрочных парламентских выборов, которые могут состояться в ноябре. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники в окружении премьера, передает dw.com.

Цель досрочных выборов - получить общественную поддержку позиции Мэй по "Брекзиту", а также сохранить за ней премьерское кресло, пишет издание. По его информации, в окружении Мэй также решили снизить внутреннюю оппозицию ей и защитить ее от вотума недоверия - для этого один из ее приближенных объявил министрам о том, что Мэй может уйти в отставку летом 2019 года.

Сама Тереза Мэй по итогам прошедшего неформального саммита ЕС в Зальцбурге объявила, что переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза зашли в тупик. План Мэй по "Брекзиту" критикуют и ее оппоненты в Лондоне, и политики в Брюсселе.

Мэй уже объявляла о проведении досрочных выборов - в апреле 2017 года, объяснив их необходимость тем, что кабинету министров требуется твердый мандат для проведения переговоров с ЕС о "Брекзите". По итогам голосования ее партия потеряла абсолютное большинство в парламенте.


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