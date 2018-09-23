По копеечке: сколько будет стоить бензин к концу года 12 23.09.2018, 8:48

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Уж слишком часто в прессе стали появляться жалобы «Белнефтехима» на убытки.

В Беларуси в очередной раз подняли цены на бензин. Угадайте с одного раза, на сколько? Правильно, на одну копейку, и это повторяется уже семнадцатый раз с начала года. Причем последнее время повышение происходит каждую неделю, пишет «Экономическая газета».

Как сообщено на сайте концерна «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро с 23 сентября т.г. составит 1,36 BYN, АИ-95-К5-Евро – 1,44 BYN, АИ-98-К5-Евро – 1,65 BYN, дизельного топлива – 1,44 BYN.

Проведем простейший расчет. Не считая 23 сентября, до конца года у нас будет еще 14 воскресений. Так что вполне можно ожидать, что 30 декабря мы встретим с ценой на 0,14 BYN, или на 10% (для бензина АИ-92) выше, чем та, по которой мы его купим сегодня. Конечно, возможно, что какие-то выходные будут пропущены, хотя мы бы на забывчивость нефтепереработчиков особо рассчитывать не стали.

Уж слишком часто в прессе стали появляться их «жалобы» на убытки, которые приносит торговля автомобильным топливом на внутреннем рынке. Так, агентство БелаПАН сообщило, что 20 сентября, выступая перед журналистами в преддверии специализированной «нефтяной» конференции, которая проходила в столице, зампредседателя концерна Владимир Сизов уверил присутствовавших, что они собираются придерживаться «сдержанной позиции по изменению цен на топливо».

Но при этом он же заявил: «Все должны понимать, что мы ограничиваем повышение цены социальными факторами».

Правда, ранее представители концерна в основном сравнивали наши цены с «соседними» российскими, а они на ту же дату равнялись 0,63 USD за литр, т.е. Россию мы своими «копеечными» повышениями не только успешно догнали, но и перегнали. Но теперь нам «предписано» догонять уже страны Евросоюза и Украину, а это вряд ли справедливо с учетом разницы в зарплатах и иных доходах.

«Конечно, нефтепереработчиков тоже понять можно: если продажа какого-то товара не окупает затрат, то цену на него в обычной рыночной экономике повышают. Будем ждать конца года и тогда проверим наш прогноз», - заключает издание.