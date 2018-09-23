В России введут контроль за картами иностранных банков 1 23.09.2018, 8:55

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Перечень банков приравняли к секретной информации.

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах, пишет finanz.ru.

Перечень иностранных государств, чьи карточки попадут под обязательный контроль, предлагается отнести к информации ограниченного доступа.

Как сообщает ТАСС, Госдума рассмотрит законопроект на заседании 25 сентября.

Поправки предлагается внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - нормы расширяют перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В число таких операций будут включены операции по снятию физлицом наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком.

Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее трех рабочих дней представлять в Росфинмониторинг дату и место совершения операции по снятию наличных, сумму, номер платежной карты, а также сведения о держателе платежной карты.

По мнению авторов законопроекта, нововведение позволит с учетом риск-ориентированного подхода оперативно принимать решения о включении иностранных государств в зону «повышенного внимания» или снимать их с усиленного мониторинга.

«Наполнение Единой информационной системы Росфинмониторинга сведениями о вышеобозначенных операциях, подлежащих обязательному контролю, сделает возможным проведение анализа финансовых потоков (не ограниченных пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ», - говорится в пояснительной записке к документу.

Комитет поддержал концепцию законопроекта, однако высказал ряд замечаний, которые необходимо устранить ко второму чтению законопроекта. «В целях устранения правовой неопределенности предлагаем уточнить, какие именно «личные кабинеты» имеются в виду», - говорится в заключении комитета касательно нормы о доведении информации о снятии наличных до банков через личные кабинеты.

Кроме того, комитет предлагает уточнить понятие «банка, расположенного в иностранном государстве», а также уточнить, что понимается под местом совершения операции по снятию наличных: полный адрес структурного подразделения кредитной организации, адрес банкомата либо наименование населенного пункта.