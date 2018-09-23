Пашинян проинспектировал боеготовность Карабаха 1 23.09.2018, 9:21

Никол Пашинян

Фото: news.am

Премьер-министр отметил, что были обстреляны села в Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян побывал на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, лично ознакомившись с обстановкой, пишет «Независимая газета».

Она же, как на линии соприкосновения, так и в приграничных районах Армении и Азербайджана, остается стабильно напряженной. Конфликтующие стороны периодически обстреливают друг друга. Сведений о жертвах нет.

Поездка в Карабах на этот раз запомнится Николу Пашиняну забавным приключением. Как написал впоследствии на своей странице в Facebook его помощник, разместивший также кадры необычного происшествия, «откуда-то вдруг на дорогу выбежали замечательные медвежата». Кортеж не мог не остановиться, и премьер потратил несколько минут на общение с симпатичными животными.

Ученые в комментариях, правда, отметили, что Пашинян и вся делегация подверглись серьезной опасности – медвежата в таком возрасте не отлучаются далеко от матери, а она, продолжающая их кормить, бывает крайне агрессивной. Но все закончилось благополучно – поиграв немного с медвежатами, Пашинян продолжил путь. Ознакомившись с положением дел на линии соприкосновения, премьер в прямом эфире в Facebook заявил, что ситуация на передовой довольно напряженная, но ее можно считать стабильной и контролируемой.

В поездке на позиции Пашиняна сопровождал президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян, высокопоставленные военные чины. По словам премьер-министра Армении, они обсудили текущую ситуацию вокруг карабахского урегулирования, позицию армянской стороны в этом процессе, а также различные вопросы стратегического характера. «Нет никаких сомнений в том, что наши вооруженные силы уверенно владеют ситуацией и дают необходимый ответ на провокации со стороны Азербайджана, – сказал Пашинян, особо подчеркнув, что армянская сторона не хочет войны и не провоцирует ее. – Мы готовы к миру, готовы к переговорам, о чем не раз говорилось. И этот вопрос мы также обсудили с президентом Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – «НГ»). Мы готовы к мирным переговорам, но мы готовы и к войне. Это очень важное утверждение, и его должны четко усвоить все в Армении и за ее пределами».

«НГ» уже писала об обострении в Тавушском районе Армении, где азербайджанские силы обстреляли армянские деревни Баганис, Чинари и Коти (см. «НГ» от 17.09.18). В результате был легко ранен один местный житель. По словам Пашиняна, армянские силы вынуждены были подавить активность азербайджанских формирований, в результате чего те потеряли трех человек.

Об этих тревожных событиях Мониторинговую комиссию ПАСЕ проинформировала глава армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян. «Используя последние внутриполитические события в Армении, азербайджанские власти пытаются переложить вину за возможные неудачи по урегулированию карабахского конфликта на армянскую сторону. Многократно говорила и не устану повторять, что по карабахскому вопросу все армянское общество едино. По просьбе членов комиссии ПАСЕ я ознакомила их с последними… событиями в Армении. С учетом порядка конфиденциальности работы комиссии принятые решения, позицию комиссии я представлю лишь после решения об их рассекречивании», – отметила Ованнисян.

Между тем в Ереване стал звучать вопрос, почему на обстрел сел собственно в Армении, расположенных далеко от зоны карабахского конфликта, никак не отреагировала ОДКБ, ведь, по сути, страна, состоящая в этой организации, подверглась атаке.

Официальные структуры пассивность ОДКБ объяснили тем, что Ереван не поставил в известность организацию о произошедшем. Директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян косвенно обосновал позицию властей, заявив, что стрельба в тавушском направлении, которая имела место в последние дни, вряд ли обернется чем-то из ряда вон выходящим. «Сейчас вероятность эскалации или войны не очень велика. Азербайджан на протяжении 9–10 лет в своей стратегии урегулирования сочетает переговорный процесс со стрельбой. Таким путем Азербайджан пытается влиять на позицию Армении… Вероятно, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана, но она вряд ли к чему-то приведет», – заявил Искандарян на встрече с журналистами.

Между тем у оппозиционных СМИ свое объяснение. Они считают, что после «инцидента» с генеральным секретарем ОДКБ Юрием Хачатуровым, ареста которого добиваются власти республики, обращаться в эту организацию, пока Хачатуров не будет отозван, им не хочется. Газета «Жаманак» («Время»), развивая тему арестов в Армении бывших высокопоставленных чиновников, приведших к некоторой напряженности в отношениях с Москвой, пишет, что президент РФ Владимир Путин принял приглашение Никола Пашиняна и посетит с визитом Армению. «Хотя точная дата приезда Путина неизвестна, известно другое – Путин в Ереване намерен встретиться со вторым и третьим президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном», – сообщает «Жаманак», резюмируя, что если эти встречи действительно состоятся, то «арест Роберта Кочаряна может стать вообще краеугольным камнем армяно-российских отношений».