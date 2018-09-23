Солберецкие: Приключения «туристов» из Министерства обороны РФ 5 23.09.2018, 10:33

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Новые факты о Петрове, Боширове и их коллегах.

В первой части расследования Bellingcat и The Insider удалось найти в паспортных данных Александра Петрова (одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей) указания на его принадлежность к спецслужбам, а также обнаружить, что загранпаспорта Руслана Боширова и Александра Петрова отличаются лишь одной последней цифрой. В этой части The Insider публикует новые документальные подтверждения принадлежности Петрова и Боширова к ГРУ, а также некоторые неожиданные сведения об их предыдущих «туристических» поездках.

Следы Министерства обороны

В паспортных данных Боширова из единой информационной системы «Российский паспорт», как и ожидалось, обнаружилась та же пометка, что и у Петрова — «с.с.» («совершенно секретно»), объясняющая, почему в деле присутствуют далеко не все документы. А на печати «Сведений не давать» значился тот же телефонный номер — «195-79-66»:

Выписка из Единого государственного телефонного справочника подтверждает, что это номер Министерства обороны:

Солберецкие, часть вторая. Приключения «туристов» из Министерства обороны

Более того: это не просто Министерство обороны, а именно комплекс зданий на Хорошевском шоссе, где и располагается ГРУ (ныне — ГУ Генштаба ВС РФ). Если поменять в указанном номере последнюю цифру, то можно найти, например, телефон журнала «Зарубежное военное обозрение», располагающегося неподалеку.

Солберецкие, часть вторая. Приключения «туристов» из Министерства обороны

А вот самый интересный момент: загранпаспорта Боширова и Петрова по номерам близки не только между собой, но и с другими ГРУшниками. Если у них номера заканчиваются на 294 и 297, то у другого ранее засвеченного ГРУшника Эдуарда Широкова (Шишмакова) — тот же номер паспорта, но с окончанием 323, то есть с разницей в 25 и 28 выданных паспортов соответственно. Судя по всему, сотрудники ГРУ и правда получают паспорта особой серии — а если это так, то любой желающий, получив доступ к базе паспортов, может выявить всех сотрудников Главного управления Генштаба. Более небрежного подхода к национальной безопасности невозможно себе представить.

Туристические маршруты

Источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщили The Insider и Bellingcat (не уточняя дат произошедшего), что Петров и Боширов ранее были арестованы на территории Нидерландов. Источник также намекнул, что об этом задержании можно узнать больше, «если читать СМИ». В прессе есть только один эпизод подобного рода: в этом году (якобы весной, но точное время не сообщается) прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая сегодня известна тем, что помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипаля и его дочери. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети. Причем, по данным следствия, эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA (само WADA при этом заявляло, что за взлом ответственна хакерская группа Fancy Bear, где, как подтвердилось недавно, работают сотрудники двух войсковых частей ГРУ — №26165 и №74455).

Арест подразумевает, что они были депортированы из страны, и маловероятно, что после этого они могли бы воспользоваться шенгенской визой. Последней поездкой Петрова в зону Шенген была именно Швейцария: в конце января — начале февраля этого года. То есть если Петров и Боширов действительно были арестованы, как утверждает источник, то это произошло именно в ходе данной поездки. Судя по всему, они были задержаны на территории Голландии и переданы швейцарскому правосудию, так как дело касалось швейцарской лаборатории. Это не означает, что они были именно теми двумя арестованными специалистами по кибератакам, о которых писала пресса, но такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным — так что если арест и правда был, то они действовали как минимум в одной группе со «взломщиками».

Если Петров и Боширов уже были «засвечены», могло ли ГРУ послать их на новое дело? Это звучит не слишком правдоподобно, но такие прецеденты были совсем недавно: в октябре 2014 года Польша выдворила российского ГРУшника — того самого Эдуарда Шишмакова, чей паспорт мы приводили выше, — после попытки завербовать польского военного, а уже в 2016 году он же — но уже под именем Эдуард Широков — отправился в Сербию для организации переворота в Черногории (и, кстати, снова провалился). Таким образом, как бы странно это ни звучало, но ГРУ иногда использует уже провалившихся агентов.

Но как после возбуждения уголовного дела Петров и Боширов затем попали в Великобританию? Даже если допустить, что голландский источник ошибается, и они не были ранее арестованы, это все равно странно. Ведь чтобы получить деловую визу в Великобританию, ее надо подтверждать различными документами, в том числе доказывать существование бизнеса, и Петров и Боширов по понятным причинам такую проверку бы не прошли. У The Insider и Bellingcat есть ответ на этот вопрос, и он не очень приятен для Великобритании, но об этом — в следующей части нашего расследования.

А пока — присмотримся к поездкам Петрова.

Зачем «туристы» летали в Швейцарию начиная с ноября 2017 года, теперь более-менее понятно. Причина визита Петрова в Нидерланды в 2016 году не так очевидна, но и здесь тоже есть интересное совпадение: он был там в дни референдума об ассоциации с Украиной. Этот вопрос был настолько болезненным для Кремля, что Москва, помимо обычных средств (хакерские атаки, вбросы фейковых новостей), провела целую спецоперацию: на территории Голландии от лица «украинских беженцев» несколько россиян провели кампанию против ассоциации с Украиной. При этом они распространяли фейковое видео с угрозами якобы от батальона «Азов» — причем видео это было создано знаменитой фабрикой троллей Евгения Пригожина. Именно в эти дни Амстердам решил посетить Александр Петров.

Есть и еще одна интересная поездка: 11 июля 2016 года Петров на междугороднем автобусе въехал в Казахстан, причем в качестве направления своей поездки указал ни много ни мало Пекин. Более странного способа добраться до Пекина и представить себе нельзя — но, скорее всего, ни в какой Пекин он и не собирался, так как возвращался в Москву уже 26 июля из Тель-Авива. Судя по всему, целью Петрова была какая-то из стран Средней Азии или Ближнего Востока, и попасть туда он хотел не самым приметным способом.