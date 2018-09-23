Как белорусу купить авто на все случаи жизни дешевле $7 тысяч 4 23.09.2018, 10:39

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Фото: abw.by

Миссия выполнима.

Дачный сезон скоро завершится, а это самое подходящее время для подготовки к следующему. Но отбросим шутки: универсалы на самом деле востребованы круглогодично. Посмотрим, что можно купить из относительно нестарого и со среднестатистическим бюджетом 6000-7000 долларов, пишет abw.by.

За $6500 выставлен на продажу KIA Cee’d 2009 г.в. Автомобиль оснащен 1,4-литровым двигателем и МКПП, заявленный пробег - 186.000 км.

Фото: abw.by

Владелец не вдается в подробности и сообщает лишь самое важное: машина - "европейка", в "рестайле", 10 подушек безопасности на месте. Цена в $6500 обозначена как крайняя - на торг рассчитывать не стоит.

Скромно и по делу презентует автомобиль продавец Ford Focus 2010 года: мол, в авариях не был, краска "родная", по технической части все отлично. Что еще расписывать? Focus с 1,8-литровым двигателем и "механикой" продается за $5950.

Фото: abw.by

Типичный белорусский трудяга - Opel Astra. Как и в случае с KIA, владелец упоминает о "французском" прошлом. Кроме того, он отдельно отмечает заводской обвес ("юбки" со всех сторон и спойлер на крышке багажника) и богатую комплектацию, включающую заводскую тонировку.

Фото: abw.by

Opel Astra 2008 г.в. оснащен 1,4-литровым двигателем и МКПП. За автомобиль продавец не прочь выручить $6900.

Основательно подготовился к продаже хозяин Skoda Fabia Combi 2010 года. Он подчеркивает чешскую сборку, двойную оцинковку и "родную" краску на кузове. В подтверждение последнего готов предоставить толщиномер для проверки.

Фото: abw.by

"В салоне никогда не курили. Подвеска в идеале. Дверные полости, днище и пороги обработаны антикором. В машине все исправно работает. Авто из Европы. В РБ с 2014 года". Skoda Fabia с "механикой" и 1,4-литровым дизелем оценена в $6850.

Если со Skoda вроде бы все понятно, то Volkswagen Passat может и отпугнуть: один из экземпляров в продаже оснащен 1,4-литровым двигателем и "роботом" DSG.

Фото: abw.by

При этом из проблем продавец отмечает лишь "нюансы по кузову", а вот двигатель и коробка беспокоить не должны. Passat 2010 г.в. продают за $6650

Вариант на все времена - Golf Variant 2008 года. "Автомобиль с самым надежным в линейке бензиновых ДВС 1.6 BSE" - такой контраргумент приводится в объявлении.

Фото: abw.by

Golf V был пригнан в РБ из Чехии в 2013 году и с тех пор не менял хозяев. "Бережное и своевременное обслуживание. В этом году заменил задние амортизаторы, пружины и отбойники (передние были заменены в прошлом году) , капитальный ремонт генератора, месяц назад заменил полный комплект сцепления". Оценен автомобиль в $6999.

Словно противоположность Golf - французский Peugeot 308 SW, упоминание которых в одном предложении способно спровоцировать гражданскую войну локального масштаба. Чем же может похвастать Peugeot?

Фото: abw.by

Комплектацией с обогревом сидений, парктроником и климат-контролем, в которой, по словам продавца, работает все. "По выходным езжу на дачу 15 км. Заменено моторное масло и все фильтры". Peugeot 308 SW 2008 г.в. оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем и АКПП, заявленный пробег - 120.000. Стоимость - $6000 с пометками "торг" и "срочно до октября".

Еще один "француз" - Renault Clio 2010 года с 1,5-литровым дизелем, "механикой" и пробегом 168.000 км. "Пригнан из Германии в 2014 году. Один владелец в РБ. Реальный пробег". Владелец также уверяет в отсутствии проблем с двигателем и невысоком расходе: 4 литра на "сотню" на трассе и 6 литров в городе.

Фото: abw.by

"Заменен ремень ГРМ и ролик натяжителя. Автомобиль в "родной" краске". Оценен автомобиль в $6500.

Если французские дизели не отпугивают, а Clio не устраивает, в продаже можно отыскать и Renault Megane. Один из таких экземпляров выставлен на продажу за $6950.

Фото: abw.by

Описание обнадеживает: автомобиль, по словам автора объявления, находится не просто в хорошем состоянии, а в идеальном. Кроме того, новый владелец будет избавлен от потенциальных вложений в новую АКБ и сцепление с маховиком - они недавно менялись. Заявленный пробег Megane 2010 года составляет 245.000 км.

И напоследок - экономвариант в нашей подборке Lada Kalina Kross: 2015 г.в., гарантия, полная история обслуживания у дилера и техосмотр до 2020 года.

Фото: abw.by

Владелец сообщает о хорошей комплектации и "салоне без повреждений". Kalina Kross оценена в скромные на фоне более возрастных автомобилей $5950.