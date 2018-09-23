Минобороны России официально обвинило Израиль в крушении Ил-20 23.09.2018, 11:27

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Представитель ведомства выступил с заявлением.

Представители ВВС Израиля «ввели российскую сторону в заблуждение относительно места нанесения удара в Сирии 17 сентября», в результате чего якобы был сбит самолет-разведчик Ил-20. Об этом журналистам на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает РИА «Новости».

По его словам, израильская сторона якобы проинформировала, что удары планируется нанести по цели на севере Сирии, однако в действительности атака была проведена в районе западной провинции Латакия. «Введение в заблуждение израильским офицером относительно районов нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район», — сказал Конашенков.

Напомним, что ранее Израиль передал подробные данные об оперативной ситуации в момент крушения Ил-20. Из объективной информации следует, что самолет сбили сирийские ПВО диктатора Асада.