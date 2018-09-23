На белорусских предприятиях начали выявлять «лишних» работников 22 23.09.2018, 11:38

5,819

Иллюстрационное фото

Еще тысячи белорусов окажутся в положении «тунеядцев».

Работа по выявлению избыточных кадров на белорусских предприятиях будет проведена до конца первого квартала текущего года, заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович на заседании коллегии ведомства в Минске, сообщает udf.by.

— Под данным кадровой диагностики, почти 6% от общей численности работающих — это избыточная численность, — сказал он. — Правительством дано поручение всем органам госуправления, местным органам власти в первом квартале провести кадровую диагностику на подведомственных предприятиях с целью определения фактической избыточной численности и принять соответствующие решения по работе конкретных предприятий.

Вместе с тем, добавил первый заместитель министра, необходимо понимать, что процесс реструктуризации приведет к «освобождению» части работников.