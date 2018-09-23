Папа Франциск призвал молодежь к революции 23.09.2018, 11:46

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В Литве Святой Отец рассказал о «революции благоволения».

«Стоит идти за Христом! Не будем бояться принять участие в революции, к которой Он нас призывает: революции благоволения», — сказал Папа литовской молодежи, с которой встретился 22 сентября в Вильнюсе.

Святой Отец отметил, что благодать веры, которой живет молодежь, была передана предыдущими поколениями, которые мужественно ее защищали. Он подчеркнул, что не никто не может спастись самостоятельно, но должен принимать участие в жизни Божьего народа, сообщает белорусский редакция vaticannews.va.

«Не позвольте, чтобы мир убедил вас, что лучше шагать самостоятельно. Не поддавайтесь искушению сосредоточенности на себе, эгоизма или поверхностности перед лицом страданий, трудностей или быстрого успеха. Еще раз подчеркну, что «то, что происходит с другим, происходит со мной», пойдем против течения индивидуализма, который изолирует, который делает нас эгоцентричными и хвастливыми, озабоченными лишь собственным имиджем и благополучием. Стремитесь к святости, начиная от встречи и общения с другими, обращая внимание на их потребности», — сказал Папа.

Ссылаясь на свидетельства, которые прозвучали во время встречи, понтифик подчеркнул значение музыки и пения, а также молитвы как пути развития веры. Он отметил важность помощи другим людям. «Замечание слабости других людей возвращает нас в реальность, не позволяет, чтобы мы жили целуя свои раны», — сказал он.

Также Папа Франциск помолился в святилище Остробрамской Божьей Матери Милосердия, передает русская служба vaticannews.va.

В своём обращении к паломникам Епископ Рима напомнил об истории стен древнего Вильнюса, от которых остались одни врата: именно над ними был размещён чудотворный образ «Девы Милосердия», всегда готовой прийти на помощь. С этой позолоченной иконы, отметил Папа, на нас взирает Матерь без Младенца, Матерь всех нас, в сердцах которых запечатлён лик Её Сына Иисуса. Именно поэтому каждый человек даёт нам возможность встретиться с Богом. Когда мы закрываемся в страхе перед другими, когда строим стены и баррикады, в конечном итоге мы лишаем себя Благой вести Христа, которая проходит через историю и жизнь других людей.

Папа отметил, что каждый день Матерь Милосердия посещают множество людей из разных стран: литовцев, поляков, белорусов и русских, католиков и православных. Сегодня эта лёгкость передвижения должна стать примером для открытости и солидарности с другими, чтобы взаимно обогащаться Божьими дарами. Порой кажется, что открытость миру чревата напряжённостью и враждой, согласно которой «человек человеку волк», однако Матерь Милосердия — как и всякая хорошая мать — стремится воссоединить семью и шепчет: «Ищи брата своего», она открывает дверь новому рассвету.

Сегодня, отметил Папа, нас ждут дети и семьи с кровоточащими ранами, подобными Христовым: они взывают к нам об исцеляющем свете милосердной любви, а такая любовь — это ключ к Небесным вратам.

В конце обращения Епископ Рима пожелал литовским верующим, чтобы, пересекая порог этого богородичного святилища и созерцая тайны Святого Розария, они были готовы возвещать Христа, нашу надежду; строить родину, способную принимать всех; принимать от Пресвятой Девы Марии дары диалога и терпения, близости и гостеприимства, которое любит, прощает и никого не осуждает.