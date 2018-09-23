Украина перебрасывает на Азов два корабля из-за российских провокаций 1 23.09.2018, 12:13

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Им предстоит пройти через Керченский пролив, который контролирует РФ.

Украинские ВМС перебрасывают в Азовское море два судна — поисково-спасательное «Донбасс» и буксир «Корец». Им предстоит пройти через Керченский пролив, который контролирует Россия. Об этом сообщает inforesist.org со ссылкой на «Украинский милитарный портал».

Два судна ВМС вышли из Одессы и направляются в Бердянск, где они войдут в основу военно-морской базы на Азове.

Украинские корабли уже прошли оккупированный Севастополь, где их начали сопровождать российские пограничники. В частности сторожевой корабль «Аметист».

На данный момент украинские корабли находятся у Керченского моста.

Судно «Донбасс» усилит инфраструктуру ВМС на Азове, на нем можно развернуть штаб, места для проживания личного состава и склады.

Напомним, ранее Российская федерация начала массово досматривать суда следовавшие в украинские порты на Азовском море. На СНБО было принято решение об усилении морской составляющей. Так, туда были переброшены два бронекатера «Лубны» и «Кременчук».