«Выходил к крестьянам в простой свитке»: как жил поэт и повстанец Франтишек Богушевич 23.09.2018, 12:20

Фото: belarusgid.by

Репортаж из музея национального героя Беларуси.

«Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!» — призывал земляков поэт Франтишек Богушевич. Сам он был родом из шляхетской семьи и всю жизнь посвятил возрождению культуры своего народа. Как жил основатель новой белорусской литературы, можно узнать в его музее-усадьбе «Кушляны» Сморгонского района. За что крестьяне любили адвоката Богушевича и где поэт прятал свои рукописи — в репортаже tut.by.

Имение в Кушлянах предки поэта приобрели еще в 1749 году. Здесь в их собственности находилось около 300 гектаров земли. Сам Франтишек Богушевич провел в Кушлянах последние годы жизни.

Будущий поэт получил начальное образование в Виленской гимназии. В 1861 году поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, но вскоре оставил учебу: Богушевич намеревался принять участие в национально-освободительном восстании.

Фото: belarusgid.by

До весны 1863 года Богушевич преподавал в подпольной школе в Дотишках. Он был одним из активных участников восстания Калиновского, сражался в отряде Людвика Нарбута. Когда восстание подавили, поэт, чтобы избежать репрессий, бежал на территорию Украины, которая также входила в состав Российской империи. Здесь, в Нежине, он получил юридическое образование и около 20 лет проработал судебным следователем. А на родину вернулся, когда новый император Александр ІІІ амнистировал повстанцев.

— Багушэвіч быў чалавекам праўдзівым і справядлівым. Нават працуючы адвакатам у Вільні, ён не скаціўся да п’явачных працэдур з кліентамі, не імкнуўся «высмактаць» з іх усё, што можна. Пераважная большасць яго падабаронных былі сяляне. Захаваліся нават заявы на імя акруговага Віленскага суддзі з тлумачэннямі простых людзей, чаму яны просяць адвакатам менавіта Багушэвіча. Пісалі, што ён ведае беларускую гаворку і паходзіць з iх народу, — рассказывает заведующий музеем-усадьбой Алесь Жамойтин.

Фото: belarusgid.by

В практике Богушевича был любопытный эпизод. Судили пожилого мужчину. Тот попросил у судьи: «Тяжело сидеть, где обычно находятся преступники. Можно мне пересесть?» Ему отказали. А Богушевич, чтобы поддержать подзащитного, пересел с адвокатского места на скамью подсудимых и оттуда вел дело.

— Маючы высокі стан у грамадстве, ён ніколі не задзіраў носа перад мужыкамі. Калі людзі прыязджалі да яго на прыём у Кушляны, Багушэвіч сустракаў іх у звычайнай сялянскай світцы, — подмечает Алесь Жамойтин.

Как-то к поэту приехал клиент и застал его за работой возле дома. Спросил, где же адвокат. Богушевич ответил, что сейчас позовет. Пошел в дом, переоделся и встретил клиента cловами: «Богушевич слушает…»

Выходец из шляхетской семьи, он умел вести хозяйство. Даже знал секрет выращивания боровиков.

Фото: belarusgid.by

Интересы крестьян Богушевич защищал и в своем творчестве. Критиковал крепостничество, произвол чиновников. Сборники поэт издавал за границей в подпольных типографиях. В 1891 году в Кракове вышла «Дудка беларуская», подписанная псевдонимом Матей Бурачок, в 1894-м в Познани — «Смык беларускі». До нас дошел и рассказ «Тралялёначка». А вот судьба «Скрыпачкі беларускай» и «Беларускіх апавяданняў Бурачка» неизвестна.

В своих произведениях Богушевич высказывал идею национального возрождения. Родной язык поэт называл «одеждой души» и считал одной из главных отличительных черт народа. «Кожны чалавек павінен любіць свой народ, шанаваць сваю мову і працаваць для свайго краю!» — писал он.

В музее хранятся оригинальные сборники «Дудка беларуская» и «Смык беларускі», вышедшие в 1908 году в Петербургском издательстве «Загляне сонца і ў наша аконца».

— А вось першага выдання «Дудкі беларускай» 1891 года на Беларусі няма нават у самых прадстаўнічых сховішчах, — отмечает заведующий музея. — Інтэлігенцыя, якая выехала пасля вайны за мяжу, забрала гэтыя кнігі з сабой. У 1930-х гадах творчасць Багушэвіча наогул была забаронена як нацдэмаўская. Паэт быў рэбілітаваны толькі ў 1950-х.

В советское время после войны имение Кушляны были переданы колхозу, а дом (его поэт построил в 1896 году) использовался как библиотека и сельский клуб. Музей здесь открылся в 1990 году.

В кабинете Богушевича стоит его письменный стол, три стула и шкатулка. В гостиной можно увидеть комод поэта. В музее хранятся и родовые медальоны с частичками мощей святых, которые Богушевичи привозили из мест паломничества. Они верили, что эти медальоны охраняли семью от болезней и несчастий.

Рядом с усадьбой — парк. Некоторые деревья в нем были посажены еще в XVIII веке. В 800 метрах от дома находится камень-тайник. В 1863 году возле него Богушевичи встречались с повстанцами. А в конце ХІХ века, когда поэт переехал в Кушляны, он использовал камень как сейф для хранения рукописей.

— Такім чынам паэт хацеў абараніць сябе і сваіх родных ад непажаданых наступстваў, — объясняет Алесь Жамойтин. — Да 1905 года за рукапісы i друкаваныя выданні на беларускай мове былі нежартоўныя пакаранні: з высылкай у Сібір, канфіскацыяй маёмасці і пазбаўленнем правоў шляхецтва.

На камне и сегодня можно увидеть надпись, выбитую друзьями Богушевича после его смерти: «Памяці Мацея Бурачка. 1900 г.»