Андрей Курейчик: Все в столовку! 5 23.09.2018, 12:32

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Андрей Курейчик

По поводу сноса ресторанов у метро в Минске.

Известный драматург и сценарист Андрей Курейчик высказался о решении Мингорисполкома снести здания KFC и Burger King в Каменной Горке.

По мнению Андрея Курейчика, на этапе выделения земли, согласования планов может быть все, что угодно, но «как только возникло право частной собственности, вложены деньги и построены объекты, если не было прямой уголовной статьи (а ее не было), частная собственность абсолютно неприкосновенна».

«Она неприкосновенна. Потому что это чужое имущество, чужие деньги, чужая собственность. И со времен Римского права отбирать ее безвозмездно, то есть даром, в цивилизованных странах нельзя. Ее можно только купить. Обменять. Получить в дар», — написал Курейчик в «Фейсбуке».

Он считает, что если сносить в Минске здания по эстетическому признаку, то придется снести абсолютно все, что построено при Лукашенко.

«Так получилось, что ни одного не то, что красивого, просто гармоничного здания при нем возведено не было. Дворец Республики? Туркменский дворец? Библиотека? Какая-то хрень у цирка? Отвратительные коробки торговых центров? Малиновка-Каменная горка? По эстетическим критериям это все под снос. Я не знаю ни одной столицы в мире, где бы новоделы были столь уродливы. Даже Пхеньян, судя по кадрам, выглядит стильнее. А начать следует, естественно, с дома Чижа, уничтожившего всю панораму Немиги».

Драматург приводит в пример США, где «большая часть любого города — это вот такие непритязательные торговые и ресторанные павильоны, которые у нас хотят снести, и жилой сектор».

«В этих павильонах открывают самые разные ресторанные точки и сервисы. Рынок сам регулирует, в каком районе нужен Тако-Белл, суши-бар, а где — классический Дайнер. Потому что люди хотят разнообразия в сфере обслуживания. На место бургеров и кебабов там приходят корейские закусочные, индийские рестораны, фреш-бары, салатерии — идет постоянный апгрейд кулинарного опыта. Это было бы и в этих павильонах тоже. Вместо нынешних арендаторов пришли бы другие и предложили бы другой кулинарный опыт. Теперь его не будет. Все в столовку!

Люди мировых городов не хотят тоталитарного, конченного белорусского принципа: согнать всех под коробку единого торгового центра на районе в один фуд-корт, как стадо, как свиней… С одинаковыми столиками, без окон, без террас. В эти гигантские столовки.

Экономическая цель понятна, — объясняет Андрей Курейчик. — Несколько приближенных к власти собственников гипермаркетов убирают конкуренцию, чтобы качать сверхприбыль со своих гробин, снимать сливки с огромных каменных муравейников Малиновки, Грушевки, Каменной горки, где сотни тысяч людей сконцентрированы на малюсенькой площади в бетонных сотах без сферы обслуживания, рекреационных зон и парковок. И для власти контроль над торговыми монополистами гораздо удобнее, чем иметь дело с тысячами средних и мелких предпринимателей, конкурирующих за своего потребителя ценой и качеством.

Вывод такой: состояние права (и в том числе права собственности) в Беларуси настолько же безнадежно, как и архитектурный вкус чиновников… Bad for business. Bad for people».