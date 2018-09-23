Иран вызвал европейских послов после теракта на параде 1 23.09.2018, 12:55

В МИД вызвали представителей Нидерландов, Дании и Великобритании.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Нидерландов, Дании и поверенного в делах Великобритании после стрельбы во время военного парада в Иране, в результате которой погибли 25 человек.

Об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на представителя иранского МИД (перевод - eurointegration.com.ua).

Иран утверждает, что европейские страны препятствуют задержанию членов террористической группы, которую Тегеран считает виновной в нападении. О какой именно группе говорится, не сказано.

"Неприемлемо, что Европейский союз не причисляет участников этой группы к террористическим организациям, поскольку они еще не совершили терактов на европейской земле", - заявил представитель Ирана.

В субботу утром неизвестные открыли огонь по мирных людях во время парада в иранском городе Ахваз. Как сообщил позже губернатор провинции Хузестан, всего было четверо нападавших.

Ответственность за теркат в Ахвазе взяла на себя сепаратистская группировка "Аль-Ахвази", связанное с саудовским режимом.