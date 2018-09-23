Октоберфест: удивительная история возникновения праздника 23.09.2018, 13:09

Как ни странно, гвоздем программы на первом фестивале в 1810 году были лошадиные скачки, а не пиво.

22 сентября начался Октоберфест - самый известный и массовый праздник пива. Он проходит в столице Баварии — Мюнхене, начинается во второй половине сентября и продолжается более двух недель. Октоберфест признан самым большим народным гулянием в мире, пишет smak.ua.

Датой рождения крупнейшего в мире фестиваля пива Октоберфест стало 12 октября 1810 года. В тот день, баварский кронпринц Людвиг, ставший впоследствии королем Людвигом I, женился на принцессе Терезе Саксония-Хильдбургхаузен (Therese of Saxony-Hildburghausen).

Для того чтобы дать возможность простолюдинам принять участие в церемонии, благородная пара решила устроить грандиозную свадьбу для своих подданных на нескольких пастбищных угодьях за пределами города Мюнхена. На празднование собралось около 40 тысяч счастливых баварцев. Та местность, кстати, с тех пор стала называться «Theresienwiese» (луг Терезы) в честь наследной принцессы.

Людвиг, наверное, был без ума от любви, потому как празднование повторялось каждый год в годовщину его свадьбы. Сегодня Theresienwiese (ныне известный среди местных жителей, как Wies'n - луг) по-прежнему является местом ежегодного мюнхенского фестиваля Октоберфест.

Как ни странно, гвоздем программы на первом фестивале в 1810 году были лошадиные скачки, а не пиво. Правда, это печальное недоразумение в скором времени исправили - любовь баварцев к пиву оказалась сильнее страсти к конному спорту.

Уже в 1814 году немецкий поэт Ахим фон Арним (Achim von Arnim) сообщил, что на празднике было достаточное количество пивных лачуг, где люди могли получить пенный напиток в пол-литровых оловянных кружках. В конце концов, скачки были исключены из программы, но – словно предзнаменование традиции – появлялось все больше и больше пивных ларьков, призванных держать толпу в приподнятом настроении, а вскоре торжество было продлено на несколько дней.

С 1810 года традиция ежегодного проведения фестиваля прерывалась только во время мировых войн. После Второй мировой войны фестиваль пива открылся в 1950 году, по распоряжению тогдашнего мэра Мюнхена Томаса Виммера. С тех пор он проходит ежегодно. В 2018 году Мюнхен отметит «праздник октября» в 185 раз!