В Чечерске стая бродячих собака напала на 10-летнего ребенка

В Чечерске стая бродячих собака напала на 10-летнего ребенка2
- 23.09.2018, 13:41
Школьник оказался в больнице.
20 сентября на улице Комарова около 8:30 утра стая бродячих собак искусала 10-летнего ребенка, сообщает gomel.today.
Информация о происшествии появилась в вк-группе «ГАИ Чечерск». По словам автора поста, по факту нападения животных были написаны заявление в милицию и обращение в местный КЖУП, но оперативной реакции не последовало — собаки все еще на свободе.
В комментариях пишут, что пострадавший в результате нападения собак ребенок оказался в больнице.