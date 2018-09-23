В Чечерске стая бродячих собака напала на 10-летнего ребенка 2 23.09.2018, 13:41

Фото: gomel.today

Школьник оказался в больнице.

20 сентября на улице Комарова около 8:30 утра стая бродячих собак искусала 10-летнего ребенка, сообщает gomel.today.

Информация о происшествии появилась в вк-группе «ГАИ Чечерск». По словам автора поста, по факту нападения животных были написаны заявление в милицию и обращение в местный КЖУП, но оперативной реакции не последовало — собаки все еще на свободе.

В комментариях пишут, что пострадавший в результате нападения собак ребенок оказался в больнице.