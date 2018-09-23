Кто под прикрытием азиатских торговцев выводит деньги из Беларуси? Виктор Горбачев

23.09.2018, 13:58

Фото: bymedia.net

Страна теряет $100 миллионов в месяц.

Не люблю считать чужое. Каждому свое. Однако. Бывает так, что стоит тыкнуть носом в дерьмо тех, кто не видит очевидного. Не замечает. Или делает вид — что совсем все не так. Или уводит от проблемы в сторону, прикрывая и защищая «организатора». Целенаправленно уводят. Дурочка косят.

Думаю, не стоит отрицать очевидного. Чем хуже экономическая ситуация в стране — тем беднее население. Соответственно, чем беднее покупатель — тем дешевле ему нужен товар или продукт. В такие моменты, растут сети дешевых магазинов. Ширпотреба. От сэконд хэнда — до среднеазиатских. И народ на это клюет. Выхода нет. И плевать населению кто там и почему торгует. Кто стоит за всем этим. Лишь бы дешевле. И цены ниже. И качество хуже. Именно для нашего народа. Для той экономической ситуации, которая сейчас в стране. Товар — дерьмо полное. Однако. Покупатели нынче тут. Где дешевое предложение — там и спрос со стороны «бедноты». И не стоит стесняться этого слова — беднота и нищета. Это касается в данный момент большинства белорусов. Покупателей переманили в среднеазиатские магазины.

Я не собираюсь вбивать в головы и доказывать кому то — кто за всем этим стоит. Не собираюсь сталкивать лбами белоруса и среднеазиатского продавца. ОНи тут вообще не при чем. Каждый пусть делает вывод сам - кто дает добро на деятельность по всей стране сети этих «среднеазиатских» магазинов? Кто их курирует и контролирует? Через кого и от кого прибывает товар? Фурами. По всей стране. Чуть ли не ежедневно наполняя их витрины. И кто бы и как бы не жаловался на их работу — все чики-пуки. Все течет. И деньги решают все. Магазины растут как «грибы» по всем городам и весям. Сертификаты? А зачем они? Накладные реальные, а не левые — а зачем они? Отчисления в ФСЗН — а зачем? Указание всей выручки — а для чего? Можно все! Ибо. Ибо «крыша» не протекает.

Раньше, при первых открытиях и появлениях таких точек, все отмахивались и смеялись. Мол — ерунда. Предприниматели жаловались на разные условия и их не слышали. Отмахивались и тыкали пальцем вверх. Теперь? Теперь их много. И не просто много — до ебени! Деньги уходят из страны. Ширпотреб сюда — деньги туда. В доле. В долях. Под колпаком. Называйте как хотите. Все течет и все меняется. И не известно, кто и на кого будет работать лет через пять. Потому что. Живем то по принципу; - «абы не было и моя хата с краю». Ах, да! Беларусь — страна для жизни. Вопрос только в том — чьей?

Если кто думает, что какие нить жалобы, заявления, форумы, сборы подписей по данной теме изменят ситуацию, то! Вы правда в это верите? Или настолько идиотами прикидываетесь? Проходили. Не катит. Организаторы и крышующие хотят денег. Сегодня и сейчас. Больших. И да, если кто-то думает, что перед законом тут все равны, то! Опять — мимо. Разные правила игры — разные доходы.

И, кое что по деньгам. Коль речь зашла. На данный момент ситуация такая. Приблизительно. На территории Беларуси открыта «среднеазиатская» сеть магазинов. Ширпотреба. В данный момент — примерно около 600 магазинов в стране. Они везде. Средний доход каждого магазина в сутки (оборот) от 5 до 7 тысяч. Знаю. Поверьте. В валюте. Итого, в сутки данная сеть зарабатывает ; 600 х 5000 = 3.000.000 Если не можете посчитать нули, напишу прописью — три миллиона. Долларов. В сутки. В месяц — вся сеть зарабатывает (прокручивает) — около 100 миллионов долларов. Продают товар за рубли наши — обналичивают тут же в валюту. И большую часть вывозят их страны. Если Вы думаете, что это случайно организовался сам по себе такой процесс с таким оборотов по всей стране — то продолжайте так думать. Если думаете, что это — совпадение? Думайте как хотите. И не надо мне говорить; - «если не умеешь так организовать бизнес, то нех и ныть». Такой бизнес организуется не от обычного умения и желания.

А так, да. Подумаешь, каких то 100 миллионов условных единиц в месяц. Ну, или — миллиард в год. Семечки. И да. Зависти - ноль! Ибо. Ибо всему и всегда приходит конец. Попытка поплакаться в жилетку на форумах, организовать сбор подписей, чтобы на это обратили внимание - вызывает смех. Вы же взрослые люди. К кому вы будите обращаться? К организаторам?

Страна непуганых идиотов!

Точка.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»