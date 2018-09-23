10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться

10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться3
- 23.09.2018, 14:30
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Лучшие фильмы для осенних вечеров.
Вот десять фильмов, которые являются вершинами жанра и помогут скоротать выходные, если вы предпочитаете домашний уют шашлыкам или кормлению комаров на рыбалке, пишет nv.ua.
Лучшее предложение
La Migliore Offerta
2012
Тонкий, со вкусом снятый детективный триллер о стареющем аукционном дельце, который с помощью хитрых афер пополняет свою частную коллекцию редких картин.
Однажды в его жизнь врывается сумасбродная клиентка, запустив цепь событий, которые изменят жизнь героя навсегда.
Гениальный Джеффри Раш в главной роли и живой классик Джузеппе Торнаторе в режиссерском кресле. Не фильм, а просто шедевр.
Престиж
The Prestige
2006 год
Один из моих самых любимых фильмов всех времен. Триллер о затяжном противостоянии двух фокусников Викторианской эпохи. Один из них начинает показывать неимоверный трюк, нарушающий законы природы. И чтобы соответствовать ему, второй фокусник прибегает к помощи самого Никола Тесла.
Очень атмосферное, мастерски снятое кино (я считаю Престиж лучшим фильмом Нолана). Потрясающие актерские работы - один Кристиан Бэйл чего стоит. И Майкл Кейн как всегда прекрасен.
Пожары
Incendies
2010 год
Фильм талантливого канадца Дени Вильнева о брате и сестре, которые хотят выполнить предсмертную волю своей матери и узнать правду о своем отце, которого они не знали, и брате, о существовании которого вообще не подозревали.
Детективная история разворачивается на фоне палестино-израильского конфликта и имеет настолько непредсказуемую концовку, что я просто не верю в то, что есть на свете человек, который смог бы ее предсказать. Не то, что в начале или середине фильма, но даже за 10 минут до финала.
Тайна в его глазах
El secreto de Sus Ojos
2009 год
Отличный испанский триллер. Полноценное погружение в атмосферу тайны гарантировано. Это история о судебном приставе, который решает написать книгу о подзабытом деле 20-летней давности об изнасиловании и убийстве.
Девушка в поезде
The Girl On the Train
2016 год
Этот фильм почему-то много критиковали, когда он шел в прокате. А мне он сразу понравился. И не только из-за Эмили Блант, к которой я весьма неравнодушен :)
Очень напряженный и красивый фильм из серии “все не так кажется” с непредсказуемым финалом и даже некоторым философским подтекстом.
Транс
Trance
2013 год
Сотрудник аукциона приходит в себя в больнице после ограбления, в котором он возможно принимал участие. У него амнезия и он не может вспомнить, куда подевалась картина стоимостью в миллионы долларов.
Это необычный фильм для режиссера Дэнни Бойла (На игле, Пляж, Пекло, 28 дней спустя). И сразу после просмотра мне показалось, что фильм довольно посредственный.
Но у него оказалось довольно стойкое послевкусие. Позже мне захотелось пересмотреть фильм, даже несмотря на то, что я уже знал концовку. А это о многом говорит.
Шпион, выйди вон
Tinker Tailor Soldier Spy
2011
Я когда-то зачитывался шпионскими романами Джона Ле Карре. И это – экранизация одной из лучших его книг. Действие разворачивается в разгар Холодной войны. Отставной разведчик возглавляет тайное расследование, призванное выяснить, кто из руководителей британской разведки – советский шпион.
Очень стильный фильм с целой армией выдающихся актеров, среди которых выделяются Гэри Олдман, Колин Ферт, Марк Стронг и Бенедикт Камбербэтч.
Исчезнувшая
Gone Girl
2014 год
Дэвид Финчер, снявший бессмертные Семь, Игру и Бойцовский клуб, все еще кое-что может.
Исчезнувшая – это непредсказуемый и психологически достоверный детектив об идеальной супружеской паре, которая на поверку оказывается не такой уж идеальной.
Скрытое
Cache
2005
Михаэль Ханеке снял несколько великолепных триллеров - нашумевшую Пианистку, брутальные Забавные игры (даже два раза, включая собственноручный римейк), Время волков (его лучший фильм, я считаю).
Но в этот список я хочу включить Скрытое - возможно, самый тонкий и вдумчивый фильм австрийского режиссера.
Здесь и невероятно закрученная детективная история (супружеская пара получакет кассеты с записями их дома, т.е. кто-то следит за ними), и размышления о природе человеческой психики, которая буквально разрушается при столкновении с неведомым.
Пленницы
Prisoners
2013
Еще один фильм Вильнева, который я считаю состоявшейся классикой. Хью Джекман играет отца, который отказывается смириться с потерей дочери.
Один из тех детективов, в которых психологическая составляющая не менее важна, чем детективная интрига.