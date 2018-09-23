В Одессе пришел в себя раненый активист «Силы людей» 23.09.2018, 14:46

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Олегу Михайлику предоставили государственную охрану.

По состоянию на утро воскресенья, 23 сентября, состояние здоровья раненого накануне одесского активиста Олега Михайлика стабилизировалось, он пришел в сознание, сообщил в комментарии "112 Украина" советник главы Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк. После окончательной стабилизации состояния мужчины ему сделают операцию и извлекут пулю.

"По состоянию на 8:30 он пришел в себя и состояние его, в принципе, уже стабильно... Пуля находится в грудной части тела и по информации врачей операцию будут делать позже, после стабилизации состояния. Он потерял много крови из-за внутреннего кровотечения", - рассказал журналистам Форостяк. И подчеркнул факт того, что в настоящее время пострадавший остается в сознании.

На месте стрельбы работает следственно-оперативная группа, продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к ранению активиста Михайлика. Правоохранители квалифицировали нападение на мужчину как покушение на убийство.

Напомним, в субботу, 22 сентября, в Одессе неизвестные стреляли в общественного деятеля, председателя городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика. По словам одесского активиста Сергея Стерненко, нападение на Михайлика произошло возле его дома на улице Еврейской. По данным СМИ, активист неоднократно выступал против муниципальной администрации города, в том числе мэра Геннадия Труханова.

Раненого мужчину госпитализировали, ему предоставлена государственная охрана. По факту стрельбы правоохранители открыли уголовное производство по статьям 15 и 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время следователи рассматривают все версии мотивов преступления: от бытовой до общественной деятельности Михайлика.