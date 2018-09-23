«Олигархов раскулачить»: в Москве прошла акция протеста 1 23.09.2018, 15:10

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Активисты «Другой России» вышли к зданию компании СИБУР.

В Москве задержали семерых участников «Другой России» во время акции у нефтехимической компании «СИБУР-Холдинг». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По словам представительницы пресс-службы, около 12:00 активисты забросали здание дымовыми шашками, развернули баннер «Олигархов — раскулачить!», зажгли пиротехнику и разбросали листовки. Задержанных Михаила Акселя, Сергея Еропкина, Анну Щуку, Александра Рыбкина, Никиту Курбатова, Марата Салахиева и Романа Сорокина везут в отдел полиции по Академическому району.

В телеграм-канале «Кремлевская прачка» появилось видео акции, вероятно, с камер наблюдения у здания компании.

Владельцем «СИБУР-Холдинг» является бизнесмен Леонид Михельсон, который занимает третью строчку в списке самых богатых россиян с состоянием около $18 млрд.