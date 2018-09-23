Бурная молодость «кремлевского ресторатора» 6 23.09.2018, 15:25

3,212

Как начинал свою карьеру «повар Путина».

В четверг, 20 сентября, Соединенные Штаты Америки расширили санкции против России, внеся в «черный список» 33 российских гражданина и компании, связанных со сферами обороны и разведки РФ. Самой известной в этом списке является фамилия Евгения Пригожина — бизнесмена, ресторатора, которого неоднократно связывали с так называемой «фабрикой троллей» и частной военной компанией Вагнера.

Помимо самого предпринимателя, под санкции попали и его фирмы — «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг». Также в списке оказалось «Агентство интернет-исследований» которое в США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы. Эту компанию также связывают с именем Пригожина.

О последних годах деятельности петербургского предпринимателя известно довольно много — СМИ рассказывали и о ЧВК «Вагнера», и о «фабрике троллей», и о поставках питания в столичные школы. Но молодость человека, прозванного «кремлевским ресторатором», покрыта завесой тайны.

«Росбалт» рассказывает о том, с чего начинал петербуржец Женя Пригожин. В этой истории есть многое: кражи, разбой, нападение на безобидную девушку, пьянки с несовершеннолетним. Публикуется впервые — с документами и свидетельствами очевидцев.

«Это были очень большие деньги»

Женя Пригожин родился 1 июня 1961 года. Получил среднее образование, в партию вступать не стал. 29 ноября 1979 года Куйбышевский районный народный суд Ленинграда приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно за кражу. По законам Советского Союза условно осужденного могли привлечь к труду в местах, определяемых органами, ведающими исполнением приговора. Женю отправили в Новгород, поселили в общежитии на улице Ленинградской, 62.

«Там в свое время находилось общежитие для „условников“. Тех, кто там жил, отправляли работать на „химики“ — то есть на химический завод. Ныне общежития там больше нет, оно перестало существовать в 90-х, сразу после развала Советского Союза. Теперь в этом доме находится налоговая инспекция», — рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией.

Но тянуло Женю в колыбель русской революции. Уже в 80-м году Пригожин оказался в Ленинграде, где познакомился с местным жителем Алексеем Бушманом. У того образования было всего 10 классов, да и не работал парень нигде. Но к 21 году Леша уже успел жениться, обзавестись ребенком, получить судимость и развестись со своей девушкой.

«Вообще он тяжело болел», — рассказал «Росбалту» знающий ту историю собеседник.

К Бушману и Пригожину присоединились еще трое — ранее судимая уроженка Брянщины Валентина Макеко и двое челябинцев — Владислав К. и Александр Е. (оба на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, поэтому «Росбалт» не упоминает их фамилий). В общем, интересная компания.

Все началось в феврале 1980 года. Бушман и Пригожин проникли в квартиру одного из домов на проспекте Маклина (ныне Английский проспект) и похитили оттуда имущество гражданина Осипова на сумму 177 рублей. По тем временам — чуть больше средней месячной зарплаты. Добычей воров стали: ваза, конфетница, салфетница, 6 рюмок, 6 фужеров, 6 стопок и 2 рога.

1 марта пьяный Пригожин пошел на дело самостоятельно. Ночью он выдавил стекло в квартиру одного из домов на Ропшинской, где проживала семья Телициных. Краже помешала местная жительница, которая увидела, как молодой человек облокотился на подоконник первого этажа — женщина подняла шум, и Пригожин был вынужден ретироваться. Но от идеи не отказался. Следующей ночью Женя взял себе в подмогу Лешу Бутмана. Все прошло удачно — злоумышленники украли магнитофон «Орбита», радиоприемник с проигрывателем «Орбита», хрусталь, джинсовую куртку, женскую сумочку с косметикой и даже ковровые дорожки. Всего — на 980 рублей. Кстати, через несколько лет Телицины съехали из нехорошей квартиры. Местные жители рассказали «Росбалту», что живут там еще с 90-х годов.

14 марта воровать пошли уже втроем — к мужской компании подключилась Валентина Макеко. Целью была выбрана квартира одного из домов на улице Брянцева, где проживала семья Ростовцевых.

«Молодые ребята. Ну чего им не хватало? У Бушмана, насколько я помню, отец полковник, у девочки — инженер-химик. А у Пригожина мать, кажется, врачом была. Еще вела себя высокомерно в суде», — вспоминает пострадавшая от злоумышленников Алла Ростовцева.

Улов был богатым: хрусталь, облигации, вазы, авторучки, сувениры для машины. Семья Ростовцевых вмиг лишилась имущества на 1 тыс. 610 рублей.

«По тем временам это были очень большие деньги, мы же получали по 150 рублей. Мой муж кожаную оплетку на автомобильный руль из-за границы привез, но все украли. А они ведь потом признались, что были в квартире главного технолога завода имени Ленина. Их спросили, мол, откуда вы знаете? А они ответили, что почетную грамоту видели в квартире», — рассказала «Росбалту» Алла Ростовцева.

Но затем нашим героям стало везти меньше. Алла Сергеевна заподозрила в краже Евгения Пригожина. Тот, как оказалось, был знаком с ее дочерью Мариной и бывал в квартире на Брянцева. Сама девушка подтвердила эту информацию.

Однако у милиции было мало доказательств. А ребята тем временем не собирались останавливаться. Уже через 5 дней они пошли на новую кражу, причем не постеснялись проникнуть в соседний дом на Брянцева, где жила семья Иоффе. Макеко караулила у подъезда, а Пригожин со своим несовершеннолетним товарищем взломали дверь в квартиру. Но, испугавшись, что может сработать сигнализация, они скрылись с места преступления.

К многочисленным кражам позднее добавилось и мошенничество. 20 марта 1980 года Пригожин, Бушман и Макеко предложили местному жителю по фамилии Коваленко купить джинсы и другие дефицитные товары. Последнего не отпугнула даже стоимость контрабанды — 250 рублей. Но модных вещей ему было не видать. Злоумышленники получили от потерпевшего 250 рублей, Пригожин же повел его за вещами. Но в один момент ныне преуспевающий бизнесмен скрылся от Коваленко через проходной двор, после чего уехал на машине.

«Пригожин схватил за шею, стал душить»

Удача продолжила покидать всю компанию. Финалом ее истории стали события вечера 20 марта 1980 года. Пригожин, Бушман, Макеко и несовершеннолетний Влад К. отмечали удачную «джинсовую» аферу в ресторане «Океан», что находился на улице Матроса Железняка. Пили коньяк, запивали шампанским.

Вдоволь покутив, молодые люди стали собираться домой, но в гардеробе Пригожин заприметил ранее незнакомую девушку в красивом пальто.

«Пригожин предложил ограбить эту девушку. Как позже установлено — Королеву», — говорится в материалах дела.

Преступники окончательно потеряли страх от собственной безнаказанности. Потерпевшую стали преследовать прямо на такси, а затем — пешком.

«На улице ее догнали Макеко и Пригожин и попросили закурить. Она хотела достать сигареты, но Пригожин неожиданно схватил ее за шею, стал душить. Она закричала о помощи, но Пригожин стал сильнее сжимать горло. От сдавливания горла она потеряла сознание, а когда очнулась, то увидела, что с нее сняты сапоги и серьги», — говорится в материалах дела.

Бушман рассказал следователю следующее:

«Пригожин схватил Королеву за шею и потащил с улицы. На газоне Пригожин повалил Королеву. Я подбежал и стал снимать с нее сапоги. Серег не снимал. Это мог сделать Пригожин».

Крики о помощи услышали милиционеры Ждановского РУВД, дежурившие в ту ночь. Они же и задержали несовершеннолетнего Владислава, который пытался скрыться с места происшествия. Остальные тоже сбежали, но на свободе им оставалось находиться недолго.

Судя по всему, подросток не стал долго отпираться и сдал своих подельников. В квартиру дома № 12 по улице Блохина, где жили Пригожин и Бушман, нагрянули милиционеры. И там нашли украденное имущество: сумочку Телициных, облигации Ростовцевых, Да преступники особо и не скрывались. Их то и дело опознавали свидетели — соседи Ростовцевых и Телициных. После кражи у Ростовцевых злоумышленники вызвали такси и украденное имущество повезли в машине.

Здесь стоит отдельно остановиться на показаниях Вали Макеко в суде. Видимо, из симпатии к мужской половине воровского коллектива она взяла на себя кражу имущества Ростовцевых. Мол, ни Пригожин, ни Бушман в том деле не участвовали. Суд, однако, посчитал по-другому, ведь девушка не знала о том, где живут потерпевшие. «Это знал Пригожин», — сказано в приговоре.

Евгений Пригожин решил взять на себя мошенничество. Дескать, он один обманул Коваленко, забрав у того 250 рублей под предлогом продажи джинсов. Но суд ему не поверил.

«Пригожин на путь исправления не встал»

6 октября 1981 года Ждановский народный районный суд Ленинграда вынес свой приговор. По мнению судьи Абрамовой, обвиняемые Пригожин, Макеко и Бушман на путь исправления не встали.

«Пригожин самовольно оставил район, куда был направлен для отбывания наказания на стройку народного хозяйства», — говорится в приговоре.

Евгения Пригожина признали виновным по статьям УК РСФСР «кража», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность», «разбой» и приговорили к 12 годам лишения свободы, добавив ранее неотбытое наказание. Всего — 13 лет колонии усиленного режима без ссылки и конфискации имущества.

Бушман получил 11 лет, Макеко — 10. Владислав К. был приговорен к условному сроку, Александр Е. — к году колонии. Со всех взыскали компенсацию материального ущерба.

Приговор был обжалован Пригожиным и Бушманом, но 17 декабря 1981 году кассационная инстанция Ленинградского городского суда оставила его в силе.

Как вспоминает Алла Ростовцева, имущество им так и не вернули. Но часть ущерба все же выплатили.

«Пригожин и Макеко все выплатили. Буквально по копейкам приходили деньги все то время, пока они сидели. А от Бушмана я ничего не дождалась», — рассказала Алла Ростовцева.

В 90-х Пригожин вышел на свободу. Затем стал успешным предпринимателем. Его стали называть «другом президента Путина». А в 2010-х годах имя Пригожина стали связывать с так называемой «фабрикой троллей» и большим количеством СМИ, расположенных в Северной столице. Впрочем, это уже совсем другая история.