Белорусская велогонщица в составе Canyon/Sram Racing стала чемпионкой мира в командной гонке 23.09.2018, 15:56

Алена Омелюсик

В австрийском Инсбруке стартовал чемпионат мира по шоссейному велоспорту.

Сегодня состоялась женская командная гонка. Победу одержала немецкая команда Canyon/Sram Racing, в составе которой выступает белоруска Алена Омелюсик, передает «Трибуна».

Чемпионат мира

Инсбрук, Австрия

Командная гонка с раздельным стартом

Женщины

54,1 км

1. Canyon // Sram Racing (Германия) – 1:01:46.60

2. Boels Dolmans Cyclingteam (Голландия) – 21.90

3. Team Sunweb (Голландия) – 28.67