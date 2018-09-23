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Белорусская велогонщица в составе Canyon/Sram Racing стала чемпионкой мира в командной гонке

  • 23.09.2018, 15:56
Алена Омелюсик

В австрийском Инсбруке стартовал чемпионат мира по шоссейному велоспорту.

Сегодня состоялась женская командная гонка. Победу одержала немецкая команда Canyon/Sram Racing, в составе которой выступает белоруска Алена Омелюсик, передает «Трибуна».

Чемпионат мира

Инсбрук, Австрия

Командная гонка с раздельным стартом

Женщины

54,1 км

1. Canyon // Sram Racing (Германия) – 1:01:46.60

2. Boels Dolmans Cyclingteam (Голландия) – 21.90

3. Team Sunweb (Голландия) – 28.67


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