Белорусская велогонщица в составе Canyon/Sram Racing стала чемпионкой мира в командной гонке
- 23.09.2018, 15:56
В австрийском Инсбруке стартовал чемпионат мира по шоссейному велоспорту.
Сегодня состоялась женская командная гонка. Победу одержала немецкая команда Canyon/Sram Racing, в составе которой выступает белоруска Алена Омелюсик, передает «Трибуна».
Чемпионат мира
Инсбрук, Австрия
Командная гонка с раздельным стартом
Женщины
54,1 км
1. Canyon // Sram Racing (Германия) – 1:01:46.60
2. Boels Dolmans Cyclingteam (Голландия) – 21.90
3. Team Sunweb (Голландия) – 28.67