На понедельник в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 1 23.09.2018, 16:27

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Порывы ветра будут достигать 22-27 метров в секунду.

В ближайшие сутки, 24 сентября в Беларуси ожидается облачная погода. Ночью на юго-западе пройдут дожди, днем — дожди будут длительные и сильные на большей части территории страны.

Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный: ночью по юго-западу, а днем во многих районах сильный, порывистый, местами очень сильный. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, а местами — 22-27 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, на севере местами 2-4 со знаком плюс. Днем будет 8-14 тепла, только в Гомельской области до +16, сообщает pogoda.by.

Во вторник погода с сильным ветром сохранится.