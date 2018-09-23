В Витебске построили кривой фонтан за миллион долларов 5 23.09.2018, 16:37

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Фото: vitebsk.cc

Дорогущий фонтан уже выключили.

То ли уже на зимовку, то ли на ремонт – дорогущий фонтан в витебском парке Фрунзе выключили. Впрочем, еще совсем недавно витебляне могли заметить удивительное функционирование декорационного элемента. Мутная вода, недоделанные форсунки, отсутствие композиции потоков. Так выглядела работа фонтана, сданного в эксплуатацию всего лишь в прошлом году, передает «Белсат».

Под статьей с сайта «Народные новости Витебска» пользователь, подписавшийся «Отделом идеологической работы и дел молодежи Витебского горисполкома», спешил убедить, что фонтан работал в режиме тестирования, а сумма более одного миллиона долларов, названная ранее в СМИ, является стоимостью благоустройства всего парка.