Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом 2 23.09.2018, 16:45

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Корабли прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и направляются в Азовское море.

Корабли Военно-морских сил Украины – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые следуют из Одессы в Бердянск, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и направляются в Азовское море. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал", передает segodnya.ua.

"Украинские военные корабли поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" прошли мост, соединяющий Таманский полуостров и Крым (Крымский мост)", – говорится в сообщении.

Информацию о прохождении кораблей украинских ВМС подтвердил так называемый генеральный директор "госпредприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков на своей странице в "Facebook".

"Украинская "эскадра" вошла в канал в 13:50 мск и прошла под мостом в 15:15. Сопровождение обеспечено!" – написал он.