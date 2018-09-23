ОПЕК и РФ отказались немедленно увеличить добычу нефти 23.09.2018, 17:22

Президент США ранее дважды обратился с требованием «снизить цены на нефть прямо сейчас».

Лидер Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Саудовская Аравия и ее крупнейший союзник по добыче нефти за пределами группы, Россия, исключили немедленное дополнительное увеличение объема добычи нефти, передает Reuters, отмечая, что таким образом они фактически отвергли призывы президента США Дональда Трампа действовать в этом направлении, чтобы «охладить» рынок, передает РБК.

«Я не влияю на цены», — заявил журналистам саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих после встречи в Алжире министерского комитета ОПЕК+ (представителей стран, входящих в Организацию экспортеров нефти, и ряда государств, принявших участие в соглашении об ограничении добычи нефти). Переговоры, как напоминает Reuters, завершились без официальных рекомендаций по дополнительному увеличению добычи нефти.

Ранее в сентябре фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1 достигли $80 за баррель. Это, как пишет агентство, побудило Трампа повторить 20 сентября свое требование к странам ОПЕК, чтобы они снизили цены. До этого с аналогичным обращением к Организации стран — экспортеров нефти американский лидер выступал 5 июля (тогда цена нефти марки Brent достигла своего максимума с середины мая и торговалась в районе $75,8 за баррель). «Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут и они мало что с этим делают. Во всяком случае они повышают цены, пока США защищает многих из их членов за очень небольшие деньги», — отмечал политик, подчеркивая, что в отношениях Вашингтона и ОПЕК должна быть взаимовыгода. «Снизьте цены прямо сейчас», — призывал Трамп.

Подобное ценовое ралли, как поясняет Reuters, в основном было связано с сокращением экспорта нефти из стран-членов ОПЕК из-за новых санкций США. «Мы защищаем страны Ближнего Востока, они на протяжении очень долгого времени не будут в безопасности без нас (США. — Прим.)», — написал 20 сентября на своей странице в Twitter президент Соединенных Штатов, заметив однако, что эти государства «все же продолжают настаивать на повышении цен на нефть». «Мы запомним это. Монополия ОПЕК должна снизить цены прямо сейчас!» — повторил Трамп.

Комментируя эти заявления, министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что у его страны есть запасные возможности для увеличения добычи нефти, но в настоящий момент реализовать подобные идеи нет необходимости. «Моя информация такова: рынки обеспечены надлежащим образом», — сказал Аль-Фалих журналистам. «Я не знаю ни одного нефтепереработчика в мире, который бы пытался найти нефти, но не мог ее получить», — добавил он.

Аналогичной точки зрения придерживается и российский министр энергетики Александр Новак, замечает Reuters. Он, как передает агентство, во время общения с прессой заявил, что немедленного увеличения объема добычи нефти сейчас, по его мнению, не требуется. Однако вместе с этим Новак считает, что торговая война между Китаем и Соединенными Штатами, а также санкции США в отношении Ирана создают новые проблемы для нефтяных рынков, отмечает агентство.

Министр нефти Омана Махаммед бин Хамад Аль-Румхи и его кувейтский коллега Бахит аль-Рашиди сообщили журналистам после последних переговоров участники ОПЕК+ согласились с тем, что им необходимо сосредоточиться на достижении 100-процентного уровня выполнения сделки по сокращению добычи нефти, которая была согласована в июне.

Это, как замечает Reuters, фактически означает попытку ОПЕК+ компенсировать сокращение объемов добычи нефти в Иране. При этом Аль-Руми, комментируя эти данные, сказал, что точного механизма для этого на встрече представители стран ОПЕК+ не обсуждали.