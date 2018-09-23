Оператора «Белсата» оштрафовали за стрим с пресс-конференции в Куропатах 23.09.2018, 17:35

Фото: belsat.eu

Штраф назначила судья суда Бобруйского района и Бобруйска Елена Гормаш.

Оператор Сергей Ковалев получил по почте судебное постановление, в котором говорится о штрафе в 980 рублей.

Его назначили за стрим с пресс-конференции в ресторане в Куропатах, который «Белсат» вел 20 июля. Денежное наказание назначила судья суда Бобруйского района и Бобруйска Елена Гормаш.

Из суда звонили Сергею Ковалеву и предупредили о заседании. Журналист на него не пошел, соответственно дело рассмотрели без него. Неделю назад стало известно, что за стрим из ресторана в Куропатах наказали и журналистку Екатерину Андрееву – ей назначили 1225 рублей штрафа.