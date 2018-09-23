Израиль ответил на обвинения во враждебных действиях при крушении Ил-20 23.09.2018, 18:45

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Делегация Армии обороны Израиля представила РФ полный документ об инциденте с Ил-20 над Средиземным морем.

Делегация Армии обороны Израиля (IDF), которую возглавляет командующий израильскими Военно-воздушными силами генерал-майор Амикам Норкин, представила российским военным полный документ об инциденте с Ил-20 над Средиземным морем. Об этом говорится в официальном Twitter ЦАХАЛ, передает РБК.

Согласно официальной бумаге, по данным военных, «механизм устранения конфликтов действовал в соответствующие сроки (как он действует в течение последних двух с половиной лет)». Кроме того, израильские истребители F-16, как заверили в армии Израиля, в момент, когда был сбит российский самолет-разведчик, «не прятались ни за каким воздушным судном и находились в воздушном пространстве Израиля».

Последствия гибели Ил-20 в ЦАХАЛ назвали «трагическими и тяжелыми» (в результате происшествия, по информации Минобороны России, погибли 15 военнослужащих). «Мы выражаем наши соболезнования семьям погибших и россиянам», — добавили в армии обороны, заметив, что за последние годы координация между IDF и российскими военными доказала свою ценность. Ее сохранение, как считают израильские военные, «в свете различных региональных проблем является общим интересом» сторон.

«Использование передовых вооружений безответственными субъектами, как мы наблюдали во время этого инцидента, подвергает значительной опасности регион и может серьезно нанести ущерб силам, действующим на этой территории», — заметили также в ведомстве, подчеркнув, что «безопасность и благополучие российских военных, которые действуют в Сирии, является одним из ключевых элементов при утверждении каждой операции высокопоставленными чиновниками армии и Израиля». IDF, как заверили в ЦАХАЛ, продолжит принимать «все необходимые меры, как это делалось до сегодняшнего дня», чтобы обеспечить выполнение этой цели.

Также израильская армия обороны, как отмечается в Twitter ведомства, «продолжит действовать в соответствии с директивами правительства Израиля против непрекращающихся попыток Ирана разместить свои силы в Сирии и вооружить террористическую организацию «Хезболла» смертоносным оружием».

Крушение российский самолет-разведчик потерпел над Средиземным морем 17 сентября. Ил-20 возвращался на российскую авиабазу Хмеймим из Латакии, где собирал информацию о местах хранения и сбора беспилотников боевиков.