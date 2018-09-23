Действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае 1 23.09.2018, 19:09

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Фото: Компромат1

Политтехнологи из Москвы не смогли спасти Вячеслава Шпорта от поражения во втором туре.

После обработки 93,43% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах губернатора Хабаровского края с серьезным отрывом победил Сергей Фургал от ЛДПР, свидетельствуют данные онлайн-подсчета на сайте ЦИК РФ. В поддержку кандидата от ЛДПР Сергея Фургала высказались 69,69% избирателей, за кандидатуру действующего губернатора Вячеслава Шпорта — 27,82%. По данным на 18:00 местного времени явка в Хабаровском крае составила 42,7%. Это выше, чем во время первого тура голосования (36,09%). Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что «подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным».

«Несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, нет», — говорится в заявлении Памфиловой, которое поступило в РБК.

Проведение второго тура на выборах губернатора в административном центре Дальневосточного федерального округа стало необходимым, поскольку в единый день голосования 9 сентября ни один из претендентов не набрал более 50% голосов: кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал тогда получил 35,81% голосов избирателей, а действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт — 35,62%

Фургал победил несмотря на то, что, по открытым экзитполам, которые официально проводила в Хабаровском крае компания «Медиатехнологии», победу во втором туре выборов одерживал Шпорт. Впрочем, закрытые опросы показывали другие цифры — в соответствии с ними действующий губернатор получил, по данным на 18:30 местного времени, 35,7%, а Фургал одержал победу с результатом 64,3%. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал говорил, что у его штаба также есть данные экзитполов: «В три раза у меня больше, чем у Шпорта».

В ходе кампании оба избирательных штаба обменивались обвинениями в нарушениях при голосовании. ЛДПР не признает «грязные выборы» в Хабаровском крае, говорилось в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой партии еще до того, как стало очевидно, что кандидат от «либерал-демократов» выигрывает. В сообщении говорилось, что в крае «царят насилие, шантаж, черный пиар, вброс бюллетеней и прочие грубейшие нарушения выборного законодательства», а на отдельных участках края, наблюдателей и членов УИК от ЛДПР не пускают в здания, где проходит голосование. «Такие грязные выборы мы никогда не признаем. И твердо надеемся, что по итогам подсчета голосов второй тур губернаторских выборов выиграет именно ЛДПРовец Сергей Фургал», — написано в заявлении.

Сигналы о возможной отмене выборов с учетом опыта Приморья поступали от председателя ЦИК Эллы Памфиловой — она сказала радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком может рекомендовать отменить выборы в Хабаровском крае, если данные о нарушениях подтвердятся. ЦИК также распространил заявление Памфиловой, в котором она призвала председателей и членов участковых и территориальных избирательных комиссий Хабаровского края и Владимирской области не поддаваться давлению и сообщать о таких фактах в Центризбирком.

Тем не менее, в отличие от Приморского края оснований для отмены выборов у избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет, позже заявила Памфилова.

Договоренности не спасли

Источник, близкий к Кремлю, говорит, что глубина неприятия Шпорта жителями региона для федерального центра изначально была непонятна: «Понимать стали, наверное, только в последнюю неделю», — констатирует он. Губернатор Хабаровского края показывает в абсолютных цифрах результат, близкий к тому, что был в первом туре, а явка при этом примерно на 10% выше, отмечает собеседник РБК: «Это значит, что в первом туре огромное количество людей не пришли на участки, потому что не верили в возможность (смены губернатора)».

В штабе Шпорта не ожидали, что разрыв между ним и Фургалом будет таким огромным, рассказал РБК другой собеседник, близкий к Кремлю

По словам источника РБК, особых претензий к Шпорту не было: сказывается усталость от кандидата. Когда проводились экзитполы, люди «даже стеснялись говорить, что голосовали за губернатора», отмечает собеседник.

Штаб Шпорта делал ставку на то, что его предложение Фургалу стать первым вице-губернатором сработает против кандидата от ЛДПР, люди сочтут его предателем, и многие на участки не придут, рассказывает источник. Шпорт, руководящий Хабаровским краем уже девять лет, после первого тура предложил Фургалу стать его первым заместителем. Кандидат от ЛДПР согласился работать с оппонентом. Эксперты восприняли это как сигнал о том, что Фургал играет роль технического кандидата и не собирается побеждать на выборах. Тем более Фургал считается близким к Шпорту политиком и избирался в Госдуму одномандатником от Хабаровского края по «договорному округу» — «Единая Россия» там не выставила своего кандидата. 19 сентября оппоненты по второму туру вместе осмотрели строящуюся в Хабаровске дамбу и обсудили текущие проблемы региона.

Договоренность о том, что Фургал соглашается на предложение Шпорта стать после выборов первым вице-губернатором, была достигнута при участии Владимира Жириновского, рассказывает источник, близкий к администрации президента. Однако за три дня до голосования Жириновский разорвал все договоренности, сказал РБК источник, близкий к Кремлю. В четверг лидер ЛДПР написал в своем телеграм-канале, что заявление Фургала «было неправильно интерпретировано», а ЛДПР «не продается и не сдается», и будет идти на победу как в Хабаровском крае, так и во Владимирской области. Сам объяснил, что с выборов сниматься не собирается и будет бороться за победу.

В итоге ставка штаба на договоренности не сработала, «потому что у людей нет никакого желания мириться с этим (победой Шпорта)», резюмирует он. Элиты также не были готовы спасать Шпорта, добавляет собеседник РБК.

Спасать Шпорта перед вторым туром федеральный центр направил группу политтехнологов из Москвы. Курировал подготовку к голосованию в регионе начальник кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, ранее сообщали источники РБК. Харичев находился в Хабаровске практически все время с момента начала подготовки к голосованию, рассказали два близких к штабу Шпорта собеседника РБК.