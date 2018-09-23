«Молимся на разных языках, но вместе» 23.09.2018, 19:24

ФОто: tut.by

В Каунасе на мессу с Папой Римским пришли 100 тысяч человек.

В воскресенье папа Франциск возглавил Св. мессу, которая прошла в парке Santakos. Чтобы помолиться с понтификом, верующие начали приезжать в 4 утра, за шесть часов до начала мероприятия, пишет tut.by.

ФОто: tut.by

В воскресенье в 8 утра Каунас залит солнечным светом, на улице людей почти нет, в глаза бросается бесконечный поток общественного транспорта. Троллейбусы и автобусы украшены литовскими флагами, на окнах — буклеты с папой Франциском. Сегодня в честь исторического момента проезд бесплатный, как и вчера в Вильнюсе.

ФОто: tut.by

Вергиния, жительница Каунаса, спешит на свою первую встречу с папой Франциском. Говорит, для нее это единственная возможность его увидеть. Когда мы в 8 утра подходим к парку Santakos, она замирает от неожиданности: на огромной территории десятки тысяч человек, свободных мест почти нет.

ФОто: tut.by

— Не думала, что столько людей придет! Прямо гордость берет, — признается Вергиния.

Верующие размахивают флагами разных стран: Литвы, Польши, Беларуси. В эти выходные в паломничество в Вильнюс и Каунас отправились почти две тысячи белорусов, а всего в парке Santakos собралось около 100 тысяч человек.

ФОто: tut.by

Белоруса Виктора найти в толпе оказалось несложно — он держит в руке флаг.

— Я здесь с четырех утра, мы приехали из Гомельской области сразу на двух автобусах, — рассказывает молодой человек. — Для меня эта поездка не первая, был в Польше, Испании. И всегда такие хорошие впечатления! С этими эмоциями приятно возвращаться домой.

ФОто: tut.by

Специально к визиту папы римского в Литве создали сайт, где можно найти всю информацию, посмотреть программу, путь следования папамобиля. Зная маршрут понтифика, верующие выстроились вдоль дороги, держа в руках крестики и молитвы.

ФОто: tut.by

И вот на больших экранах появились кадры, как папа Франциск подъезжает к парку на папамобиле. Люди сразу изменились в лице, стали широко улыбаться, махать ему рукой. Столько счастливых людей вместе редко где можно увидеть.

ФОто: tut.by

20 минут папамобиль медленно двигался вдоль секторов, папа Франциск всех поприветствовал и поднялся на сцену.

Недалеко от группы белорусских католиков из Гомельской области — верующие из Пинска. Они успели познакомиться и сделать совместное фото на память.

— Мы приехали в Каунас в час ночи, поспали в автобусе четыре часа и сразу сюда, — рассказывает Ева. — Мне хоть и 65 лет, но не смогла усидеть дома. Ничего не страшит: ни дорога, ни погода. Все возмещается той атмосферой, которая здесь царит. Прямо жить хочется! Очень впечатлило — когда папа проезжал мимо, на небе появилась радуга.

ФОто: tut.by

Рядом друг с другом молятся сестра Максимилиана из Калининградской области и Кристоф из Люблина. Мужчина до начала Св. мессы размахивал национальным флагом, говорит, приехал сюда вместе с женой и еще 50 верующими. То, что папа Франциск молится по-итальянски, верующих не смущает.

— Я сама родом из Беларуси, живу в Калининградской области, но молиться буду по-польски, — рассказывает TUT.BY Лайма. — Служба же одна. Да, мы молимся на разных языках, но зато вместе.

О чем верующие будут мысленно просить у папы Франциска, рассказывать хотят не все — это очень личное.

ФОто: tut.by

— Лично я буду просить здоровья для себя и близких, — делится с нами Далия из небольшого литовского поселка Гардамас. Из 400 жителей, которые там живут, сегодня на мессу с папой римским приехало 40 человек.

— Этот визит для меня все, потому что мы католики, — отмечает Далия.

Молодая семья из Гомеля — Иван и Вероника вместе с тремя маленькими дочками — пришли в парк Santakos в 6 утра. Пара уже была в паломничестве в Польше и Италии, видела Ионна Павла II, Бенедикта XVI, но папу Франциска увидели впервые. Они внимательно слушают его речь в специальных наушниках, одна из белорусок переводит слова на русский язык.

ФОто: tut.by

— Я хотела увидеть папу! И помахала ему рукой, — рассказывает их старшая дочка Анна.

Супруги заранее сделали все, чтобы дети не капризничали и не мерзли: взяли термос, еду, детское питание. После Каунаса они планируют поехать за папой римским в Вильнюс.

ФОто: tut.by

Уже завтра папа Франциск посетит Ригу, а во вторник — Таллин.