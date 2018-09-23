Появилось видео, как «Донбасс» и «Корец» проходят под Крымским мостом 2 23.09.2018, 19:34

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Корабли ВМС Украины впервые прошли под арками Крымского моста.

В интернете опубликовали видео прохода украинских судов "Донбасс" и "Корец" под так называемым Крымским мостом, пишет liga.net.

На видео зафиксировано, как украинские корабли сопровождают российские десантно-штурмовые катера и суда российской погранслужбы.

Украинские суда "Донбасс" и "Корец" направляются в Бердянск, где должны войти в состав соединения новой военно-морской базы ВМСУ, созданной в ответ на агрессивные действия России в Азовском море.

На последнем заседании СНБО решили усилить военно-морское присутствие Украины в Азовском море. Там будет создана корабельно-катерная группировка ВМС ВСУ, разработана соответствующая инфраструктура, подразделения береговой обороны будут обеспечены новейшим высокоточным ракетным оружием и др.