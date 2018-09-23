Варфоломей: Украина получит автокефалию, потому что это ее право 1 23.09.2018, 20:04

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Фото с сайта thebestartt.com

Константинопольский патриарх пообещал дать Украине автокефалию.

Сегодня Вселенский патриарх Варфоломей в церкви Святого Фоки в Стамбуле в присутствии Генерального консула Украины заявил, что направил сообщение каждой из сторон о том, что Украина скоро получит автокефалию, потому что имеет на это право. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на fanarion.com.

"Сейчас настал черед Украины, которая получит статус автокефалии, несмотря на существующие реакции, и это произойдет потому, что это ее (Украины, - ред.) право", - сказал Варфоломей.

Также он отметил, что Вселенский патриархат имеет "исключительное право" предоставлять автокефалию, как это произошло со всеми новыми православными церквями, начиная с России в XVI в. и заканчивая Церковью Чехии и Словакии.

Это право принимать автокефалию, а другая сторона права, и действительно исключительное право нашего Вселенского Патриархата, предоставить автокефальный в качестве лица, предоставляющего все новые православные церкви, начиная в России в 16-м века , и чешской и словацкой церкви, как я сказал ранее.

"Мы не боимся угроз. Как я недавно сказал в одной из своих речей, Вселенский Патриархат ни угрожает, ни находится под угрозой, а выполняет свое святое правление и уважает привилегии, предоставленные ему правилами вселенских соборов. Эти каноны и привилегии, предоставленные этими соборами нам, как Первопрестольной церкви Константинополя, мы не предадим. Мы уважаем и соблюдаем эти каноны, и мы также будем их реализовывать как в случае Украины, так и в случае других стран", - сказал патриарх.

Вселенский патриархат решил предоставить Украине автокефалию. 7 сентября Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве.

В РПЦ возмутились и протестуют против назначения, считая такие действия "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата". В российской церкви объявили, что теперь не будут поминать Вселенского патриарха в молитвах. Некоторые клирики РПЦ заявили, что Москва пошла по пути раскола.