Как под Глубоким бывшие учителя выращивают «зожную» гречку 23.09.2018, 20:21

Фото: tut.by

Владельцы КХФ «Ричев» уже метят на рынок ЕС.

Василий и Светлана Сеньковцы — владельцы КХФ «Ричев» в Глубокском районе — без всяких пестицидов и другой «химии» выращивают гречку. Причем гречку не простую, а зеленую. Ту самую, которая считается самой полезной и которую обожают зожники. Глядя на Васю и Свету, с трудом веришь, что совсем недавно они жили в Витебске и преподавали музыку. А потом круто поменяли жизнь: переехали в деревню и занялись органическим земледелием. Сегодня экс-учителя выглядят как заправские фермеры и знают про агротехнику гречихи и других культур не меньше аграриев. Музицировать теперь, конечно, получается редко, зато Сеньковцы доказали, что гречка хорошо растет даже на Витебщине. Tut.by посмотрел, как на полях в самом холодном регионе Беларуси убирают эту культуру.

Из учителей — в фермеры

Василий Сеньковец родился в Глубоком, а Светлана — в Витебске. У обоих музыкально-педагогическое образование, у главы семьи — еще и диплом психолога. За свои 30 с «хвостиком» лет супруги попробовали себя в разных сферах. Вначале работали по специальности — учили детей музыке, позже работали в торговле.

Фото: tut.by

Жили то в Глубоком, то в Витебске, где семья построила квартиру. У пары — трое детей: Кате — 11 лет, Елисей — первоклассник, а младшей, Гликерии, — 3 года.

Но 4 года назад глава семьи принял решение переехать в глубинку и работать на земле. Свете не оставалось ничего другого, как последовать за мужем. К слову, до замужества она собиралась поступать в консерваторию в Санкт-Петербург, и преподаватели видели в ней музыкальный талант.

— Но встретила Васю — и передумала ехать, — улыбается молодая женщина. — А когда муж решил создать в деревне что-то свое, решила его поддержать. Ведь ему все время нравилась сельская работа. Мне же поначалу было непросто в деревне, но уже втянулась. Главное в нашей работе — грамотное планирование, и тогда все получается.

Муж не скрывает, что гордится женой:

— Света — молодец, хотя все это ей трудно дается до сих пор. Вести сельский бизнес — а ведь начинали мы с нуля — очень сложно. По финансам у нас все скромно, живем экономно. А отсутствие стабильности переносить тяжело, особенно женщине.

Фото: tut.by

Тем не менее бывшая учительница музыки за пару лет стала отличным менеджером и агрономом. Ведь Сеньковцам приходится рассчитывать только на себя: в крестьянско-фермерском хозяйстве «Ричев» всего два работника — это они сами.

Начали с огурцов, перешли на гречку

Четыре года назад Сеньковцы начали с огуречной теплицы. Василий соорудил ее на отцовском участке под Глубоким. Какое-то время жили как кочевники: то в Витебске, то здесь, возле нового хозяйства.

— Поначалу мы вообще ничего не знали про огородничество, — вспоминает Светлана. — Моя мама родом с Полесья, с Туровщины Гомельской области. А там недалеко Ольшаны — знаменитый огуречный край. И вот один знакомый, у которого теплицы в Турове, консультировал нас, как выращивать огурцы. Посадили их — и тут началось! То тем препаратом надо опрыскать от вредителей и болезней, то этим, то еще вот этим… Читаю в интернете, что это за средства такие. А там первый класс опасности! Работать нужно в теплице в химзащите, в маске. Звоню в Туров: «А вы все эти правила соблюдаете?» — «Ой, да у нас никто над этим не заморачивается, нормальные огурцы вырастут с этими препаратами, не бойтесь».

Фото: tut.by

И все же Сеньковцы «заморочились». Прочитали кучу литературы. И нашли альтернативу ядохимикатам — органическое земледелие.

— Препараты в теплице мы перестали применять уже в первый год. Как есть огурец, напичканный «химией»? И, тем более, как дать его ребенку? И все, слава богу, росло хорошо и без пестицидов. Урожай был, даже окупили затраты. А в следующем сезоне мы уже целенаправленно занялись экологическим земледелием. Процесс интересный, творческий, — говорит Светлана Сеньковец.

В частности, на грядках в теплице стали использовать мульчу: сено, опилки и другую органику.

Позже супруги создали КФХ «Ричев», взяли в аренду землю. Купили дом в деревне Ластовичи в 5 км от Глубокого. И полностью распрощались с городской жизнью.

Поначалу хозяйство было небольшим — 5 га земли. Сейчас — почти 70.

— Из них около 40 га занимает гречка. Еще 20 — лес и кустарники. И на небольшой площади посадили пшеницу, горох, овес — чтобы кормить домашнюю живность. Держим кур, уток.

«Это миф, что гречка не растет на Витебщине»

— Так почему все-таки решили рискнуть с гречкой? Говорят, на севере Беларуси ее практически не выращивают: якобы эта культура боится холода.

— На гречке остановились по нескольким причинам. Эта культура неприхотлива, «давит» сорняки. Поэтому она хороша для переходного периода, пока восстановится «убитая» пестицидами почва, которую раньше использовал колхоз. А еще гречка довольно быстро дает финансовую отдачу, — объясняют супруги.

Светлана уверяет, что гречка нормально растет в климатических условиях Витебской области:

— Старики рассказывали, что раньше гречиху сажали и здесь, на Глубоччине, и на соседней Поставщине. Но в советское время в колхозах почему-то решили, что это теплолюбивая культура. На самом деле, она не столько теплолюбива, сколько боится заморозков. Главное тут — соблюсти срок сева: это последняя декада мая — начало июня. Но, конечно, если заморозки нагрянут в июне, то гречку не спасут нигде: ни на Гомельщине, ни на Витебщине. Мы не рисковали и два года подряд сеяли гречиху 30 мая. А в этом году не было возвратных заморозков, можно было и раньше посадить.

Фото: tut.by

В первый раз фермеры засеяли гречкой 30 га. Собрали с них 30 тонн. Удача окрылила, и в этом году ценная продовольственная культура заняла уже почти 40 га. В сентябре начали жатву. Уборка еще не закончилась, но, по предварительной оценке, урожай должен снова порадовать:

— Год для гречихи был удачный. Хотя в начале июня не было дождей, и она туго всходила. Местами уже вырос пырей, а гречка только-только начинала пробиваться. Мы с Васей были в шоке: что же это будет? Но потом пошли дожди, и гречка — а она агрессивная культура — забила этот пырей. И вымахала по пояс!

«Зависим от колхозной техники»

Главная проблема для фермеров сейчас — не сюрпризы погоды, а отсутствие собственной техники для полевых работ. Весной сеялку, а осенью комбайн приходится брать в аренду у окрестных колхозов.

— И ты всегда на нервах: дадут тебе технику — не дадут, полетит у нее двигатель — не полетит… А тут как раз стоит хорошая сухая погода, и надо поскорей все успеть сжать. Потом — отвезти гречку на сушилку. Потом еще предстоит переработка зерна, — перечисляет хлопоты Василий.

Фото: tut.by

В прошлом году зерно на переработку Сеньковцы возили на предприятие в Гродненской области. Там семена освобождают от коричневой лузги, и получается светло-зеленая крупа.

Но в этом сезоне фермеры надеются, что смогут заняться переработкой сами. Светлана (которая еще два года назад не представляла, как выглядит гречка — не та, что в каше, а та, что в поле) училась в школе сельского бизнеса и выиграла грант Евросоюза на 9 тысяч евро. На эти деньги семья решила купить оборудование для переработки зерна гречихи в крупу зеленой гречки.

— Технику я заказала в России и Украине. В ноябре−декабре нам должны прийти два агрегата: сепаратор для очистки зерна и машина, которая снимает с него шелуху. Благодаря этому уйдут расходы на переработку, снизятся логистические затраты. А главное, мы сможем сами контролировать процесс превращения зерна в крупу, — радуется Светлана.

«Хотим получить сертификат экохозяйства»

Вокруг гречишных полей КФХ «Ричев» — пейзажи, которые просятся на холст. Вокруг лес, холмы, живописное озеро Ластовичское.

— Просто идеальное место для экологического выращивания культур, — считают супруги.

В 2019-м фермеры рассчитывают получить сертификат хозяйства, которое специализируется на органическом земледелии. Тогда они получат право наносить на продукцию экомаркировку и экспортировать зеленую гречку в Европу.

Вот уже два сезона подряд земли, продукцию и в целом работу КФХ «Ричев» проверяет специальная комиссия. В нее входят эксперты компании STC из Латвии, а также специалисты из Беларуси.

— Наши земли находятся вдали от города, от дорог. Рядом озеро, а в водоохранной зоне нельзя применять химикаты. От других полей, колхозных, куда вносят удобрения, нас отделяет лес, — рассказывает Светлана. — В этом году комиссия взяла у нас на пробы гречиху прошлого урожая. И после проверки нам сообщили: «По всем анализам — все хорошо. Поздравляем!» Так что надеемся, что получим сертификат органического хозяйства.

«Зеленая гречка не может стоить дешевле обычной»

Зеленую гречку от Сеньковцов можно купить в сети гипермаркетов Green под брендом «Местное-известное». Упаковка весом 800 граммов стоит 4,16 рубля.

— Но это все равно дешевле, чем зеленая гречка из России, Польши и т.д. Пока, по крайней мере, — говорит Василий Сеньковец.

Фото: tut.by

На первый взгляд, зеленая гречка похожа на недозревшую крупу. Но это не так: зерно полностью созрело, и над ним проделали много работы. Фермер объясняет, чем их продукт отличается от обычной гречки, из которой мы варим каши:

— Коричневую гречку сушат при более высокой температуре. И почти все полезные вещества уничтожаются. В итоге такая гречка не прорастает. А для сушки зеленой нужна гораздо меньшая температура и больше времени. По сути, ее только очищают от лузги. Такую крупу можно проращивать, добавлять в йогурты, готовить из нее каши, салаты, сладости с медом.

На себестоимость зеленой гречки, в частности, влияют следующие причины:

— На ее сушку тратится гораздо больше дизтоплива. Кроме того, зеленая гречка — более мягкая, и при ее переработке примерно 50% зерна перетирается, скалывается, то есть половина идет в отход. А у пропаренной потери составляют процентов 20%. Плюс — трудозатраты на экологическое производство.

Фото: tut.by

Поэтому органические продукты не могут стоить дешевле «химических», уверен фермер.

Супруги Сеньковцы признаются, что бизнес на гречихе — «очень нервная работа»: «Риск тут на каждом шагу. Важно не прогадать со сроком посева. Потом переживаешь: взойдет — не взойдет? Потом: вырастет — не вырастет? Затем думаешь: как убрать? Дадут комбайн и сушилку — не дадут? И чтобы только у техники ничего не сломалось… В общем, чуть ли не каждый день рискуешь все потерять».

Тем не менее молодые предприниматели верят в себя и уверены, что за экопродуктами, выращенными на небольших семейных фермах, будущее. А значит, они заняли свою нишу.