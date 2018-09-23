Видеофакт: В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана

Видеофакт: В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана1
- 23.09.2018, 20:54
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Отман-Боздаг - второй по величине грязевой вулкан в мире.
Сегодня в столице Азербайджана Баку произошло извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Там отмечают, что Отман-Боздаг - второй по величине грязевой вулкан в мире.
Согласно сообщению министерства, первое извержение произошло в 08:53 по местному времени (7:53 по Минску), второе - в 09:58.
Высота выброса грязи составила 200-300 метров, уточнили в ведомстве.
Также сообщается, что вокруг вулкана образовались многочисленные трещины глубиной до 40 метров.
Азербайджанские власти говорят, что в районе расположения вулкана люди не живут, поэтому пострадавших от извержения нет.