Видеофакт: В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана 1 23.09.2018, 20:54

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Отман-Боздаг - второй по величине грязевой вулкан в мире.

Сегодня в столице Азербайджана Баку произошло извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Там отмечают, что Отман-Боздаг - второй по величине грязевой вулкан в мире.

Согласно сообщению министерства, первое извержение произошло в 08:53 по местному времени (7:53 по Минску), второе - в 09:58.

Высота выброса грязи составила 200-300 метров, уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что вокруг вулкана образовались многочисленные трещины глубиной до 40 метров.

Азербайджанские власти говорят, что в районе расположения вулкана люди не живут, поэтому пострадавших от извержения нет.