МВД Беларуси: До сих пор ловим иностранцев с российским FanID 1 23.09.2018, 21:14

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Об этом заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Правоохранительные органы до сих пор выявляют в республике иностранных граждан с российским FanID, сообщил в эфире телеканала ОНТ начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Действие соглашения между Беларусью и Россией о безвизовом допуске иностранных болельщиков с FanID, выдаваемых гостям Чемпионата мира по футболу, прекратилось в конце июля. В то же время российские власти продлили действие безвиза для таких иностранцев – болельщики могут путешествовать по РФ до конца этого года.

«Фактически эти лица могут быть на территории России, но для Беларуси установлен визовый режим. Мы регулярно выявляем эти группы болельщиков и препровождаем в ту страну, которая допускает для них режим безвизового пребывания», - рассказал Бегун в эфире телеканала.