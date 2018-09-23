А профи кто?
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 23.09.2018, 21:55
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Есть такая профессия – быть лузером. Это про российские власти.
Минобороны России объявило, что Израиль в истории со сбитым российским Ил-20, действовал непрофессионально.
Подведем итоги напряженной работе российской военной мысли.
Военные Израиля, успешно отбомбившие цели в Сирии и без потерь вернувшиеся на базу – не профессионалы.
Сирийские военные, сбившие самолет своих союзников россиян – профессионалы.
Минобороны России, за каким-то чертом, отправившее Ил-20 в Средиземное море (наверное, следить за кораблями джихадистов) – профессионалы.
Путин, засунувший Россию в сирийскую мясорубку, в "коробочку" между Израилем и Сирией – высокий профессионал.
Есть такая профессия – быть лузером.
Это про российские власти. Военные и гражданские.
Лузеры во всем, кроме личного обогащения.
Телеграм-канал «СерпомПо»