А профи кто? Телеграм-канал «СерпомПо»

23.09.2018, 21:55

1,451

Есть такая профессия – быть лузером. Это про российские власти.

Минобороны России объявило, что Израиль в истории со сбитым российским Ил-20, действовал непрофессионально.

Подведем итоги напряженной работе российской военной мысли.

Военные Израиля, успешно отбомбившие цели в Сирии и без потерь вернувшиеся на базу – не профессионалы.

Сирийские военные, сбившие самолет своих союзников россиян – профессионалы.

Минобороны России, за каким-то чертом, отправившее Ил-20 в Средиземное море (наверное, следить за кораблями джихадистов) – профессионалы.

Путин, засунувший Россию в сирийскую мясорубку, в "коробочку" между Израилем и Сирией – высокий профессионал.

Есть такая профессия – быть лузером.

Это про российские власти. Военные и гражданские.

Лузеры во всем, кроме личного обогащения.

Телеграм-канал «СерпомПо»