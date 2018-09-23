закрыть
23 сентября 2018, воскресенье, 23:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

А профи кто?

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 23.09.2018, 21:55
  • 1,451

Есть такая профессия – быть лузером. Это про российские власти.

Минобороны России объявило, что Израиль в истории со сбитым российским Ил-20, действовал непрофессионально.

Подведем итоги напряженной работе российской военной мысли.

Военные Израиля, успешно отбомбившие цели в Сирии и без потерь вернувшиеся на базу – не профессионалы.

Сирийские военные, сбившие самолет своих союзников россиян – профессионалы.

Минобороны России, за каким-то чертом, отправившее Ил-20 в Средиземное море (наверное, следить за кораблями джихадистов) – профессионалы.

Путин, засунувший Россию в сирийскую мясорубку, в "коробочку" между Израилем и Сирией – высокий профессионал.

Есть такая профессия – быть лузером.

Это про российские власти. Военные и гражданские.

Лузеры во всем, кроме личного обогащения.

Телеграм-канал «СерпомПо»


популярное за неделю

Мнение

Лукашэнка - здраднік
Лукашэнка - здраднік Мікола Статкевіч
Как начинался захват страны
Как начинался захват страны Ирина Халип
Прыйдзе час
Прыйдзе час Сяргей Законнікаў
Сермяжная ложь
Сермяжная ложь Виталий Портников, graniru.org