Минское «Динамо» вышло на чистое второе место 23.09.2018, 22:16

В следующем туре минчане сыграют на выезде с БАТЭ.

В матче 22-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» дома оказалось сильнее «Луча» (3:2), передает «Трибуна».

Таким образом, подопечные Сергея Гуренко вышли на чистое второе место, набрав 45 очков после 21 матча. Лидирует БАТЭ – 51 балл (20 игр). На третьем месте идет «Витебск» – 44 очка (21 встреча).

Отметим, что в 23-м туре минское «Динамо» сыграет на выезде с БАТЭ. Игра состоится 30 сентября и начнется в 19.45 по белорусскому времени.