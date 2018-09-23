Белорусы выиграли тендер на ремонт дорог в Украине 23.09.2018, 22:08

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Стоимость проекта — около 25 миллионов долларов.

Белорусы выиграли рекордный для себя тендер на ремонт дорог в Украине. 19 сентября по итогам конкурса служба автомобильных дорог Киевской области заказала Строительно-монтажному тресту (СМТ) №8 текущий средний ремонт трассы М-05 Киев-Одесса. Стоимость проекта — 695 миллионов гривен (около 25 миллионов долларов), пишет издание "Наші гроші".

СМТ №8 входит в государственный холдинг “Белавтодор”. Ранее он выигрывал вместе с областными подразделениями из Бреста, Гомеля и Гродно ряд тендеров в Украине на 1,33 миллиарда гривен ($47 миллионов), но теперешний тендер самый большой.