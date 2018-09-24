Сергей Гуренко: Для победы над БАТЭ надо, чтобы каждый показал свой лучший матч 24.09.2018, 7:55

Сергей Гуренко

Фото: dinamo-minsk.by

Тренер минского «Динамо» прокомментировал игру команды против «Луча» и дальнейшие перспективы.

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко прокомментировал домашнюю победу над "Лучом" (3:2) в матче 22-го тура чемпионата страны, сообщает pressball.by:

- Важно, что мы победили. Не знаю, что лучше — выигрывать, как мы это обычно делаем, то есть надежно, со счетом 1:0, или так, как сейчас. Ребят я предупреждал, причем даже после первого тайма, чтобы не было никакой расслабленности. Потому что было видно: некоторые вышли играть, мягко говоря, вальяжно. А футбол этого не прощает. Мы до этого за весь чемпионат девять мячей пропустили, а здесь два — за три минуты. 2:0 — счет самый скользкий: ребята уверовали в победу, появилась та самая вальяжность. Мы за это и поплатились. Первый мяч пропустили со "стандарта", наверное, впервые в этом году. А пока разбирались — сразу второй мяч. Хотя предупреждали, что "Луч" будет бить за спину и пытаться убежать. Ну, что поделать, будем учиться на своих ошибках. Хорошо, что сразу быстро реабилитировались. В целом вижу, что новички уже немного приходят в себя. Но надо подготовку проходить. Очень сложно показывать красивый футбол, когда в сезоне меняется полкоманды. Ну ничего, выкарабкаемся.

- Наставник "Шахтера" сказал, что матч для его команды сложился трудно после энергоемкой игры с "Динамо". А к вашей команде это относилось?

- Нет, я ничего такого не почувствовал. Однозначно нет. Единственное, у ребят слишком много вольности было. В первом тайме надо было решать вопросы. Для этого были хорошие эпизоды, хорошие подходы. Но в створ-то попадать надо из простых позиций! Чтобы забить мяч, изначально надо в створ попасть. Мы к воротам приходим, создаем эпизод, а вот последнего… Но это исполнительское мастерство, так просто его не приобретешь.

- Шитов остался вне заявки. Травма? Ротация?

- У него микроповреждение. Спокойно готовим его к БАТЭ.

- Субботние поражения "Шахтера" и "Витебска" стали дополнительной мотивацией? Или она просто-напросто не нужна?

- Мы на это даже не обращаем внимания. Потому что еще остается девять матчей, и вся основная борьба впереди. Нам просто нельзя терять свои очки. Ну и, конечно, игры с конкурентами.

- Почему в "старте" вместо Хващинского оказался Иванов?

- Когда готовились к игре, я предполагал, что "Луч" будет играть с пятью защитниками. А это значило бы, что нам будет сложно пройти по центру, который будет насыщен. И основная идея — вскрывать фланги и оттуда делать передачи. А кто, как не Иванов, может побороться за мяч, сделать скидку. Но "Луч" выбрал против нас достаточно смелую тактику. Если бы это знать заранее, я бы, может быть, выпустил или Антилевского, или Хващинского, у которых есть скорость и которые могут убежать. А у Фила были хорошие эпизоды. А были эпизоды, когда он переигрывал. Но это Фил. Хотя это же он головой пробил в перекладину, когда мы добили и сделали счет 3:2. В общем, сыграл сегодня полезно.

- Уже через неделю матч с БАТЭ. Что надо сделать, чтобы наконец-то победить борисовчан?

- Надо, чтобы каждый сыграл в свою силу, показал свой лучший матч. Как оба матча против ДАКа, которые, считаю, были очень качественными, плюс домашний матч с "Зенитом". Знаю, что ребята могут играть. Мы им помогаем, их направляем. А все остальное — уже их психология, их желание, их мозги. Если каждый сыграет в свою силу, то игра будет интересная с обеих сторон.