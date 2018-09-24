Верующая из Беларуси: Сама чуточку помолодела после встречи с Папой в Литве 24.09.2018, 8:31

Белорусы надеются на визит Святого Отца в свою страну.

В эти дни Папа Франциск посещает страны Балтии. На встречу с понтификом в Вильнюсе поехали 2000 белорусов, сообщает «Белсат».

Белорусские паломники в Литве молились вместе с понтификом, говорили о радости, примирении и приподнятом настроении. А вот в самой Беларуси ждут визита, которого еще никогда в истории не было. Что касается причин, то, скорее, это тот момент, где пересекаются религия и политика.

«Ждала, ждала этого приезда в Беларусь, но так и не дождалась. И решила, знаете, что другой такой возможности не будет, поэтому с молодежью решила приехать. Сама чуточку помолодела», - говорит верующая из Беларуси.

«Очень много встречаем своих, и это возбуждает наш патриотизм, как это ни банально. Это прекрасно, когда ты встречаешь белорусов в другой стране, еще больше усиливает твое чувство единства», - добавляет другой пилигрим.

Однако пока белорусские верующие, чтобы увидеть Папу, должны ехать в другие страны или просто ждать.

Опрошенныена улицах жители Минска признаются, что визит Папы в Беларусь способствовал бы «консолидации верующих».

«Это был бы достаточно важный жест навстречу в отношениях с Западом, и для католиков это было бы очень важно», - говорит житель Минска.

Причины неприбытия Папы называют представители костела в Беларуси.

«Папа неоднократно на разных встречах всегда спрашивает, он точно знает ситуацию у нас в стране, как костел развивается. Доказательством этому является недавнее назначение четырех новых молодых епископов. Поэтому ситуация известна Папе. И, наверное, наш дипломатический корпус ведет многосторонние переговоры и с Московским патриархатом, и с государством», - заявил пресс-секретарь Конференции католических епископов Юрий Санько.