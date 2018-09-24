«Думал, медаль дадут, а тут такое…»: крик души предпринимателя 11 24.09.2018, 8:41

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Фото: onliner.by

Как белорусский бизнесмен пожалел о своей честности.

Промзона Рогачева, какие-то развалины времен оттепели. На территории брошенного предприятия стоит фургон от грузовика. Это офис ЧТУП «Биплюссервис». Его учредитель, директор и единственный работник Георгий Сергиеня угодил в такую западню, что залюбуешься. Когда-то купил по программе поддержки предпринимательства красивый тягач DAF. Очень выгодно, спасибо партии. Много лет работал, не заметил, как ловушка защелкнулась — и он посреди нее со своим этим грузовиком. Обложен пенями и штрафами, как утка яблоками. Эту историю надо рассказать, пишет onliner.by.

Присказка

Заманивать Георгия Сергиеню в ловушку начали еще в 2012-м. Специально выпустили знаменитый декрет №6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности». Там было много полезных штук: в частности, предпринимателей освободили от таможенных пошлин при ввозе определенных видов техники из-за границы. Выгода получалась огромная, поскольку в обычном режиме пошлины эти порой в разы превосходили стоимость самого оборудования.

Как на это отреагировали реальные предприниматели, мы точно не знаем. Но знаем, что тут же повылазили из каких-то щелей хитроголовые коммерсанты. Придумали схему: регистрируешь в сельской местности фирму, берешь кредит, на все деньги покупаешь как можно больше грузовиков в Польше (там они по 20 копеек стакан), ввозишь в Беларусь и потом сдаешь в аренду, например, россиянам. Сам сидишь на диване и считаешь барыши, ни разу не испачкав руки.

Государство вскоре заметило этот лайфхак. Чтобы вытравить паразитов, в 2013 году разработали дополнения к декрету. Технику по-прежнему можно было ввозить без пошлин, но химичить с арендой запретили. Если поймают, льгота аннулируется и придется вернуть казне все льготные деньги (больше, чем стоит тот условный грузовик).

«Работы много, еще бы платили…»

Георгий Сергиеня — это не вечно мятежный и обижаемый базарный коммерсант. Он представитель реального сектора, вымирающий класс в глубинке. Вещи, которые рассказывает, звучат сюрреалистично.

Шагаем по останкам консервно-пивоваренного комбината. Оказывается, когда-то в Рогачеве (как и во многих белорусских городках) варили собственное пиво. Но потом этот социалистический «крафт» планомерно и жестоко уничтожили (отдельная песня, виноватых нет).

Отдельные постройки, которые не рассыпались, проданы или сданы в аренду немногочисленным производителям. Для района это счастье, когда удается найти желающего.

— Вон там человек грибы выращивает… Тут парень мебель собирать пытается, да, похоже, не рад, что ввязался…

Сергиеня сам купил здесь убитый кирпичный склад за $10 тыс., переделал под мастерскую для обслуживания грузовиков. Говорит, теперь, наверное, придется все бросить. Не особо верит в то, что кто-то согласится это купить.

Помимо того, что этот человек является директором собственной транспортной фирмы, он же оформлен как индивидуальный предприниматель. Про этот финт расскажем потом, он оказался роковым.

Основной профиль Георгия Сергиени с 2007 года — грузовые перевозки. Сегодня у него имеются два КАМАЗа, которые возят топливо по колхозам. Ниша долгоиграющая, только толку с нее мало.

— Работы топливозаправщикам в сельском хозяйстве хватает. Когда уборочная, посевная, колхозы звонят день и ночь, без выходных-проходных. Если б они еще платили… — мечтает Сергиеня. — Работаю без денег, энтузиаст. О предоплате речь не идет, все обещают заплатить завтра, но никто не платит. Сейчас колхозы должны мне примерно 100 тыс. рублей. По три года эти долги тянутся, потом списываются. А судиться — что толку? Суд признает, что да, должны. Я это и сам знаю. А дальше ничего не происходит. Спрашиваешь про деньги — говорят, ты 230-й на очереди, всего 500 таких, которые ждут расчета… Да я тоже все понимаю, директора стараются рассчитаться — картошкой, зерном, дисконтами, еще чем-то. Я потом ищу, кому это сбыть.

У Сергиени еще есть «амкодоровский» погрузчик — он, кстати, использовался на приведении Рогачева в порядок ко Дню письменности в 2016-м (с тех пор пытается получить плату, уже почти махнул рукой).

Шифер замедленного действия

Во дворе стоит злосчастный DAF, вокруг которого закрутилась странная карусель. Его Сергиеня купил в Польше за $8 тыс. Цена замечательная, но растаможка обошлась бы еще тысяч в 20. А тут такой хороший декрет…

— Я думал, мне медаль дадут за то, что я сельскому хозяйству услугу оказал, а тут опускают ниже плинтуса, — растерян директор.

Его «преступление», и правда, выглядит несколько экзотично — на общем фоне той экономической ситуации, в которой существует Сергиеня. Но за что же он ждет награду?

Эта история случилась осенью 2016-го. Сергиеню срочно попросили привезти шифер в одно из хозяйств Минской области. И не кто-нибудь, а родной брат, который работает директором колхоза. Надо срочно, потому что к приезду начальства необходимо сдать коровник. Предоплаты, конечно, никакой, но обещали как-нибудь рассчитаться.

— Без задней мысли, думая, что я совершаю благородный поступок, говорю водителю: бери DAF, вези, — объясняет предприниматель.

Но, как мы помним, Сергиеня в одном лице ИП и директор собственного ЧТУП. Важно, что документы на перевозку он подписывал как ИП, тогда как грузовик числится в уставном фонде ЧТУП. Говорит, ему-то не было разницы, каким образом шифер на его машине доедет до точки, лишь бы доехал. Все по закону: бумажки есть, даже заплатить обещали, начальство довольно, сельское хозяйство выглядит красиво…

Как бы то ни было, водитель сделал четыре рейса — да и забыли, невелико событие.

Попался!

Недавно таможня велела предоставить отчет об использовании техники, купленной по 6-му декрету. Рутинная процедура. Сергиеня, не чуя подвоха, принялся собирать бумаги.

— И сверху честно кладу эти накладные, которые подписал как ИП, — предприниматель рассказывает, как сам себя отправил на плаху. — Я-то знать не знал, что это нарушение. Просил потом женщину эту: отдай ты мне те бумажки. Но нет, не отдала. А так они вообще не обязаны знать об этих рейсах.

Стеклянными глазами я смотрю на акт проверки, выданный директору. Простой гражданский человек никогда в жизни не осилит это нагромождение терминов и сложноподчиненных предложений. Мы страдали за вас, не повторяйте.

Краткий перевод на человеческий: раз имущество передавал «иным лицам», льгота отменяется. Плати кучу денег.

Иные лица — это тот же самый Сергиеня. Еще раз: директор ЧТУП Сергиеня дал «ипэшнику» Сергиене грузовик. Читай: в аренду. Для полного счастья один теперь должен подать иск на второго, выиграть и разбогатеть.

В общем, поймали афериста. По итогам этой блестяще проведенной проверки загнанный в угол директор ЧТУП теперь должен вернуть стране растаможку и НДС (от которых был освобожден в 2012-м), также задним числом с 2016 года накапало 8650 рублей одной пени — итого примерно 43 тыс. рублей (каждый день сумма увеличивается — на сколько, Сергиене так и не удалось понять).

— Откуда, как, за что?! — Сергиеня не может поверить, что такое возможно. — Говорю: дайте хоть рассрочку. Нет, плати сразу, в 10-дневный срок, иначе еще какой-то счетчик включим.

Но, возможно, он действительно преследовал какие-то выгоды? Прикидывается теперь простаком.

— Зачем вы вообще регистрировались в двух лицах?

— Есть особенности. Например, в ЧУП сложнее распоряжаться наличными деньгами, только безнал. ИП в этом плане проще: заплатили тебе за зерно — можно сразу снять и купить запчасти, резину, что угодно. Вообще же, я хочу закрывать ЧТУП, в нем уже нет смысла, все равно работаю только как ИП.

Конечно, Сергиеня пытался протестовать, писал в таможню (юрист помог составить текст). Получил ответ, который сводится к «рассмотрели в рамках компетенции», все правильно, отстань. Предприниматель просто не знает, к кому еще податься: нет опыта ведения «жалобной» войны.

Исполнение требований, изложенных в акте, означает конец. Чтобы рассчитаться с государством, надо будет продать не только DAF, но и сарай (если кто купит), и КАМАЗы, и гармошку на древнем шкафу.

— Мне только интересно, кто после этого станет возить топливо колхозам. Где они еще такого найдут… — здоровый дядька чуть не плачет. — Вот советуют к министру сельского хозяйства идти. Ну, может, он защитит, я же столько пользы принес…

«Дурацкая честность»

Кстати, мы где-то уже слышали фразу про «если бы сам не сказал, все было бы нормально»… Ага! Это же волшебная история про другого производителя в том же самом Рогачевском районе. Тоже воспользовался 6-м декретом, тоже попал в ловушку. Вот полная цитата: «.Все из-за моей дурацкой честности. Мы пытались сделать все правильно, чтобы по закону. Уведомили исполком, налоговую… Если бы я не сообщил, никто бы ничего не знал. Работали бы спокойно, платили зарплату людям и налоги району. Покупали бы комплектующие у того же „Гомельстекла“, которому наши деньги не помешали бы».

Напомню суть. Фирма производит окна. Зарегистрирована в деревне, как раз вписывается в декрет о льготах. Сделали себе офис (в брошенном детском саду), очень радовались. Бухгалтер взяла компьютер и перенесла его в новенький кабинет — метров 300 от прежнего места. То есть физически могла сидеть с ноутбуком где угодно, хоть в поле на пеньке. А потом пришли налоговики и сказали, что изменился юридический адрес — а значит, льгота отменяется, надо все вернуть. Директор, который сам же простодушно проинформировал о переезде, так и сел, где стоял. Долго потом бился о стены, пытаясь объяснить, что не верблюд. Много раз послушал текст про «мы просто исполнители». Производство остановилось, люди ушли в неоплачиваемые отпуска, потери — бешеные…

А потом случилось небывалое. Когда репортаж про этот праздник абсурда уже был опубликован, пришло сообщение от налоговиков: претензии снимаются.