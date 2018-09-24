Ход конем на Ближнем Востоке 24.09.2018, 8:46

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Украина может выбить почву из-под ног российской дипломатии.

Верховная Рада Украины уже в октябре может предложить Министерству иностранных дел (МИД) перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Будет ли принято решение и как оно может повлиять на ближневосточную политику Украины - разбирался «Обозреватель».

Непростое решение

Идея перенести украинское диппредставительство в Иерусалим возникла у нардепов-радикалов сразу после заявлений посла Палестины в России касательно признания Крыма частью России.

Правда, вскоре дипломатическая служба страны опровергла якобы признание страной псевдореферендума в Крыму, который стал формальным поводом для аннексии полуострова.

Нетаньяху сказал, сколько стран готовы признать Иерусалим столицей Израиля

Несмотря на это, фракция РПЛ внесла постановление, в котором просит Верховную Раду обратиться к президенту и Министерству иностранных дел с призывом перенести посольство Украины из Тель-Авива в Иерусалим. В преамбуле нардепы пояснили, Украина безусловно признает тот факт, что Израиль имеет полное право на эту территорию.

Также народные избранники руководствуются призывом Израиля к союзникам - последовать примеру США и перенести свои представительства.

В связи с этим народные депутаты просят Кабинет министров выделить деньги на обустройство нового представительства в Иерусалиме, а президента - выдать указ об его переносе.

Как действовать Украине

Постановление на данный момент лишь зарегистрировано в Раде. По мнению офицера США Гарри Табаха, решение Украиной признать Иерусалим израильской территорией укрепит стратегическое партнерство двух стран, а также даст сильный посыл международному сообществу.

"У Украины есть два стратегических партнера - Польша и Израиль. Когда наконец-то Бог услышал мои молитвы и началось серьезное обострение между Израилем и Россией, в этот момент будет очень правильный жест со стороны Украины перенести посольство в Иерусалим. Вы, таким образом, поддерживаете демократию во всем мире. Хочу также добавить, россияне часто используют антисемитскую карту против Украины. А сами, как только узнали о том, что Израиль сбил их самолет, начали и в парламенте, и в народе массово антисеметизм проявлять. Украинцы же в это время поддерживают Израиль", - пояснил Табах.

А вот по мнению доцента кафедры международных отношений КНУ им. Шевченко Светланы Андрущенко, перенос посольства не решит основные внешнеполитические проблемы Украины на данном этапе.

“Решает ли такой шаг урегулирование конфликта на Донбассе или оккупацию Крыма? Ответ - нет. Такой шаг не даст никаких результатов и маловероятно, что кто-то осознает ошибочность своих суждений. Следующий вопрос - приведет ли перенос посольства к ухудшению отношений с ЕС? Скорее всего, да. Страны ЕС неоднократно заявляли, они против аналогичного шага со стороны США. Это приведет к ненужной дипломатической напряженности", - пояснила OBOZREVATEL Андрущенко.

Международник также не исключает, данный шаг вызовет вызовет и реакцию России.

"Сыграет ли решение на руку России? Да, потому что создаст напряженность и усложнит позиции Украины на Ближнем Востоке, в отношениях с Саудовской Аравии и другими странами региона”, - считает эксперт..

Помимо международных рисков, решение о переносе посольство имеет и массу технических сложностей. Прежде всего речь идет о безопасности дипломатов и других сотрудников, а также финансовой целесообразности переезда. К тому же, на данный момент не до конца понятен и сам замысел Израиля - будет ли эта территория фактической столицей государства, или лишь церемониальной.

По словам собеседника в Администрации президента, Блок Петра Порошенко не одобряет предложение РПЛ. Правда, финальное слово будет именно за президентом Украины. По нашей информации, в АП не одобряют идею РПЛ.

Сложный конфликт

Впервые решение о признании Иерусалима столицей Израиля публично принял президент США Дональд Трамп. Так, еще в декабре 2017 года американский лидер в телефонных разговорах с палестинским и иорданским лидерами заявил, что намерен перенести посольство именно в Иерусалим.

Такое решение сразу вызвало бурю негодования у многих мировых лидеров, прежде всего руководителей арабских государств. Исторический территориальный спор между Израилем и непризнанной Палестиной не решен. Автономия считает, что в будущем Иерусалим должен стать столицей Палестинского государства. В Израиле, наоборот, уверены, что этот город является неотъемлемой святыней на еврейской земле.

Решение же Дональда Трампа было принято на фоне укрепляющийся дружбы с лидерами Израиля в лице премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Правда, страны Арабского мира, прежде всего Саудовская Аравия и Египет, категорически против смены приоритетов Штатов. Учитывая сложные религиозные, культурные, политические отношения сильнейшего еврейского и мусульманского государств, Ближний Восток постоянно находится на "пороховой бочке".