Вслед за Хабаровском кандидат «Единой России» проиграл и во Владимирской области 2 24.09.2018, 8:59

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Фото: ТАСС

Партия Путина терпит небывалые ранее поражения на «выборах» губернаторов.

По итогам подсчета 98,58% голосов в ходе второго тура губернаторских выборов во Владимирской области РФ лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он набирает 57,14% голосов против 37,33% оппонента от «Единой Росии», действующего губернатора Светланы Орловой, сообщает РБК.

Комментируя результаты голосования Сипягин подчеркнул, что был уверен в своей победе заранее. «Случилось то, что должно было случиться. Хочу выразить благодарность жителям Владимирской области, моим землякам за ту поддержку, которую они мне оказали как в первом туре, так и во втором», — передает его слова «Интерфакс».

Сипягин лидировал на протяжении почти всего периода подсчета голосов Только к полуночи, после того как в 23:00 мск онлайн-табло ЦИК на некоторое время перестало обновляться (было подсчитано порядка 20% протоколов) Орлова опередила Сипягина — разрыв между кандидатами составил менее процента. В 23:45 действующий глава региона набирала 47,12%, Сипягин — 47,02%. Впрочем, вскоре кандидат от ЛДПР вновь вырвался вперед и закрепил разрыв. Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев в разговоре с РБК связал проблему обновления данных онлайн-табло с техническим сбоем.

Явка избирателей на выборах по данным на 18:00 по московскому времени составила 33,28%. Во время первого тура явка была ниже — за весь день голосования она составила 32,96%.

Как рассказали РБК два собеседника, знакомых с содержанием закрытых экзитполов, которые проводились для штаба Орловой, они весь день показывали колебание данных от 28 до 32%, разница между кандидатами составляла порядка 1% — то в пользу Орловой, то в пользу Сипягина. При этом около 40% опрошенных не ответили, за кого они отдали голос. Политолог Александр Кынев в разговоре с РБК выразил мнение, что «отказники» в основном голосуют против кандидатов от власти, но опасаются сказать это социологам.

Борьба с наблюдателями

Серьезные нарушения в ходе второго тура выборов губернатора Владимирской области отсутствовали, сообщал ТАСС член ЦИК РФ Александр Кинев, находящийся в регионе. Тем не менее, в день голосования оппозиция на нарушения жаловалась — в основном на недопуск наблюдателей. Представители партий «Яблоко» и ЛДПР жаловались в облизбирком на то, что направленных от партий членов комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей массово не допускали на участки. На избирательном участке № 790 нижегородского координатора движения «Голос» Марину Чуфариной выдвинули силой.

Представители ЛДПР сообщали, что в Киржачском районе руководство муниципального предприятия «Водоканал» несколько раз привезло на участок сотрудников на автобусе.

После окончания голосования «либерал-демократы» стали удалять своих наблюдателей с участков, что в экстренном заявлении движения «Голос» связали с возможной подготовкой к переписке протоколов. Призыв к удалению наблюдателей содержался в письме координатора регионального отделения ЛДПР Владимира Корнишова в адрес председателя избиркома Владимирской области Вадима Минаева. Согласно письму, полномочия наблюдателей и членов участковых территориальных избиркомов были прекращены в городах Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, а также в Александровском и Вязниковском районе. Корнишов в своем письме отметил, что наблюдатели, которые были отозваны, не представляли партию ЛДПР и не входили в нее, и были направлены «с целью провокаций и создания препятствий проведения стабильного избирательного процесса».

Отзыв наблюдателей во Владимирской области подтвердил РБК региональный координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» Виталий Аверин, связавший это с отказом от реальной борьбы ЛДПР во втором туре.

Ветеран КПСС против ЛДПР

63-летняя Светлана Орлова — дочь машиниста тепловоза из Еврейской автономной области и выпускница филфака Уссурийского пединститута. В 1990-м году занимала руководящие посты в приморском крайкоме КПСС, окончила Хабаровскую высшую партийную школу. В 1990-е годы дважды избиралась в Думу от движения «Женщины России». В 1998 году она отказалась от предложения в то время премьера Сергея Кириенко возглавить госкомитет по рыболовству, сосредоточившись на выборах губернатора Приморья, но была снята с гонки — по официальной причине, за сокрытие в декларации сведений об активах мужа.

Дальнейшая ее карьера была связана с сенатом. В ноябре 2001 года по инициативе губернатора Кузбасса Амана Тулеева была избрана членом Совета Федерации от Кемеровской области, в январе 2004 года стала вице-спикером верхней палаты. В марте 2013 года Владимир Путин назначил Орлову врио губернатора Владимирской области, а в сентябре она выиграла выборы с 75% голосов избирателей. На посту главы региона она сменила руководившего областью 16 лет коммуниста Николая Виноградова.

Оппонент Орловой, 48-летний Сипягин — уроженец украинского Харькова и выпускник владимирского филиала РАНХиГС. Согласно его официальной биографии, в 1990 году работал инженером-экономистом, с 1994-ого — ведущим экспертом в коммерческих и финансовых структурах Владимира. С 2013 года — координатор владимирского отделения ЛДПР. Сипягин — депутат владимирского заксобрания, в котором он возглавляет комитет по аграрной политике. Также является президентом федерации конькобежного спорта области.

Кулуарные переговоры

Орлова получила самые низкие оценки в рейтинге политической устойчивости губернаторов от «Минченко консалтинг» в декабре 2017 года. Среди приписываемых политтехнологами проблем — отсутствие больших проектов в регионе, низкая экономическая привлекательность области, слабое позиционирование и качество политического менеджмента. «Проблемы «принятия» управленческого стиля губернатора полностью не сняты, а публичная гиперактивность нередко вызывает раздражение и иронию как внутри региона, так и у федеральных наблюдателей», — говорилось в рейтинге политической выживаемости губернаторов от декабря 2016 года.

Орлова известна резкими публичными заявлениями. В сентябре 2017 года на встрече с Орловой президент Владимир Путин показал ей зеленую папку с жалобами жителей на региональные власти и указал на проблему со строительством местной школы, о чем написали владимирские СМИ. В ответ Орлова обрушилась с критикой на владимирских журналистов: «Зебра-ТВ» назвала «сплетницей», «Томикс» — «бандеровскими прихвостнями», а ПроВладимир — «иностранными агентами».

В итоге Владимирская область стала одним из четырех регионов (наравне с Хакасией, Приморьем и Хабаровским краем), где в первом туре губернаторских выборов кандидат от власти не смог набрать более 50%. Ранее опрошенные РБК эксперты связывали этот феномен высокого уровня протестного голосования за технических оппонентов губернаторов с негативным федеральным контекстом (повышение пенсионного возраста), социально-экономическими проблемами и усталостью от нынешних глав регионов. В Приморье выборы отменили по официальной причине из-за большого числа фальсификаций (во втором туре кандидат от ЕР Андрей Тарасенко немного опередил коммуниста Андрея Ищенко). В Хакассии кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снялся за пару дней до голосования — официальной по причине здоровья, неофициально, как сообщали источники РБК — из-за невозможности выиграть во втором туре. В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов главы Хабаровского края обеспечил себе победу над действующим губернатором Вячеславом Шпортом.

Действующий губернатор Светлана Орлова в первом туре получила 36,4% голосов, Владимир Сипягин — 31,2%. Яркий кандидат от КПРФ — политолог и публицист Максим Шевченко не смог пройти муниципальный фильтр, за что много критиковал Орлову, но кандидата от ЛДПР во вторм туре на выборах все же не поддержал.

«Единая Россия» предложила Сипягину пост вице-спикера заксобрания области, говорили источники РБК в «Единой России» за несколько дней до выборов. Сам Сипягин называл это дезинформацией в разговоре с РБК, а председатель ЛДПР Владимир Жириновский увидел в предложении «грязные технологии Орловой» и подчеркнул, что партия не откажется от участия в выборах.

Тем не менее, три источника, близких к администрации президента и близкий к властям региона собеседник РБК рассказал, что предвыборная активность Сипягина перед вторым туром значительно снизилась, хотя изначально он был достаточно активен. «Он сдал все АПМ (агитационно-пропагандистские материалы), перестал ходить на дебаты», — объяснял источник.

13 сентября Сипягин пришел на дебаты и участвовал в них в одиночестве, поскольку Орлова не пришла сама и не прислала своих представителей не прислала. 18 сентября на дебаты не явился уже ни один из кандидатов.

В среду, 19 сентября, Орлова обратилась к избирателям «по-человечески». В видеообращении она назвала результат первого тура «неожиданным» для себя и выразила признательность тем, кто говорит о наболевшем — «о нехватке мест в детских садах, о том, что трудно попасть на прием к врачу, что зарплаты низкие и о других проблемах и заботах, с которыми сталкиваются жители наших городов и сел». Близкий к штабу Орловой собеседник РБК объяснил это попыткой компенсировать нехватку прямой коммуникации жителей с губернатором.

18 сентября, во вторник, во Владимирской области находился начальник кремлевского управления внутренней политики Андрей Ярин, который контролировал подготовку ко второму туру, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. Из Москвы, по данным источников РБК, курировать кампанию также приехал замсекретаря генсовета «Единой России» Виктор Селиверстов.