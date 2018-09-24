Как белорусы попадают в ловушку абсолютной бедности 2 24.09.2018, 9:27

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В сельской местности сложилась критическая ситуация.

В сельской местности растет число многодетных семей, которые рискуют оказаться за чертой бедности, как только женщина выйдет из последнего декрета.

Риск абсолютной бедности сконцентрирован наиболее среди семей с детьми, чем в среднем среди населения. В то же время самый высокий риск бедности у многодетных и неполных семей, а также живущих в сельской местности. Таковы результаты исследования «Роль системы поддержки семей с детьми», презентованного в рамках региональных конференций KEF-2018 экономистом Исследовательского центра ИПМ Глебом Шимановичем, пишет «Ежедневник».

Экономист отметил, что в 2017 году детская бедность немного снизилась, и это связано с увеличением эффекта от пособий на детей.

Что касается различных групп пособий, наиболее эффективными, по словам автора исследования, являются детские пособия в возрасте от нуля до трех лет. Наименее эффективны те, которые идут при его рождении.

«Это очевидно, потому что вторые направлены на поддержание существующих доходов, на поддержание статуса-кво, который был», – пояснил Глеб Шиманович. – А благодаря эффективности детских пособий в возрасте от 0 до 3 лет, в этой возрастной группе самый низкий риск бедности».

С возрастом ребенка риск бедности возрастает

При этом, как отметил эксперт, с возрастом ребенка риск бедности возрастает, особенно значительны риски у детей в младшем школьном возрасте.

«Так, при достижении школьного возраста система поддержки семьей с такими детьми уменьшается. Однако расходы на ребенка в этом возрасте наоборот увеличиваются, и это отражается на бюджете прожиточного минимума. Он на ребенка от 6 до 18 лет почти такой же, как и у взрослого человека в трудоспособном возрасте, – подчеркнул автор исследования. – Поэтому эти два эффекта накладываются друг на друга и дают всплеск риска бедности в данной возрастной категории».

«Всплеск риска бедности наступает также у детей, достигших трехлетнего возраста. Это то время, когда женщина выходит из декрета. Здесь можно предположить что у женщины либо низкая оплата труда либо ей трудно найти работу», – отметил эксперт.

Зарплата ниже, чем пособие

Исследователи посчитали, что с учетом единовременных выплат, семья получает около 470 рублей в месяц на первого ребенка, и 650 рублей в месяц – на второго.

«Интересен тот факт, что заработная плата женщины, которая работала более шести месяцев в течение года, в некоторых случаях сопоставима с тем ежемесчным размером пособия, которое получает семья на ребенка. Кроме этого, в сельской местности средняя заработная плата оказалась ниже пособия, получаемого семьей на второго ребенка», – заметил Глеб Шиманович.

К тому же, если суммировать все выплаты в течение первого года после рождения ребенка, то оказывается, что у 80% белорусских женщин доход от занятости меньше, чем сумма пособия, гарантированного государством в течение первого года жизни ребенка.

«Соответственно, это не может не иметь последствия для демографической ситуации», – считает эксперт.

Борьба с бедностью при помощи пособий

По словам Глеба Шимановича, из всего этого следуют неутешительные выводы: пособие для детей, само рождение ребенка становится тем инструментом, с помощью которого люди борются с бедностью, в особенности в сельской местности.

Так, примерно с 2011 года, когда началось повышение пособий, женщины в сельской местности стали больше рожать именно вторых детей. Примечательно то, что самый высокий коэффициент рождаемости в самых депрессивных регионах.

А вот дальше накапливаются проблемы, связанные с рыком труда, говорит эксперт.

«Женщины в сельской местности рожают раньше, у них меньше трудового опыта. А если идет несколько декретов подряд, в дальнейшем им все труднее становится найти работу с нормальной оплатой труда. И здесь уже возникают вызовы не для социальной политики, а для политики на рынке труда», – пояснил он.

По мнению Глеба Шимановича, проблема как раз не в высоких пособиях, а в рынке труда, в доходах людей, в том, что в сельской местности тяжело найти достойную работу.

«Сегодня это уже факт, что в сельской местности появилось много многодетных семей, которые рискуют оказаться за чертой бедности, как только мама выйдет из последнего декрета. Ситуация драматичная. Какие пути из этого? Нужно искать выход, иначе никакая система социальной защиты не справится с ее последствиями», – заключил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.