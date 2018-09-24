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В утренний час пик Минск застрял в 9-балльных пробках

  • 24.09.2018, 9:42
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Фото: onliner.by

Особенно затруднено движение в центре столицы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» Минск застрял в 9-балльных пробках. Особенно затруднено движение в центре столицы, сообщает tut.by.

Транспортную обстановку усугубили мелкие аварии и дождь. Движение серьезно затруднено в центре столицы, а также на МКАД в районе аварийного путепровода в Лошице.

Напомним, на понедельник, 24 сентября, в Беларуси было объявлено штормовое предупреждение. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны ожидаются продолжительные сильные дожди и усиление ветра порывами 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с.


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