За кресло президента Грузии поборются 25 кандидатов
- 24.09.2018, 9:44
Действующий президент Георгий Маргвелашвили кандидатуру не выдвигал.
В президентских выборах в Грузии, назначенных на 28 октября, примут участие 25 кандидатов.
Об этом сообщила в воскресенье на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе, информирует "Новости-Грузия".
19 из 25 кандидатов представлены политическими партиями, шесть - инициативными группами. Для получения разрешения на участие в выборах каждый кандидат в президенты должен представить подписи не менее 25 тысяч 923 избирателей.
Всего для регистрации в ЦИК обратились 46 человек. 21 кандидату было отказано по различным правовым основаниям, объяснила Микеладзе.
Что касается зарегистрированных 25 кандидатов, до 16 октября они имеют право письменно обратиться в ЦИК с просьбой о снятии своей кандидатуры с выборов.
Среди зарегистрированных кандидатов - независимый кандидат, бывший глава МИД Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Ранее она заявила, что своего кандидата в президенты выдвигать не будет.
Среди других претендентов на президентское кресло - кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" экс-глава МИД Григол Вашадзе, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.
Действующий президент Георгий Маргвелашвили не выдвигается на выборах.