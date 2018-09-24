За кресло президента Грузии поборются 25 кандидатов 24.09.2018, 9:44

Действующий президент Георгий Маргвелашвили кандидатуру не выдвигал.

В президентских выборах в Грузии, назначенных на 28 октября, примут участие 25 кандидатов.

Об этом сообщила в воскресенье на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе, информирует "Новости-Грузия".

19 из 25 кандидатов представлены политическими партиями, шесть - инициативными группами. Для получения разрешения на участие в выборах каждый кандидат в президенты должен представить подписи не менее 25 тысяч 923 избирателей.

Всего для регистрации в ЦИК обратились 46 человек. 21 кандидату было отказано по различным правовым основаниям, объяснила Микеладзе.

Что касается зарегистрированных 25 кандидатов, до 16 октября они имеют право письменно обратиться в ЦИК с просьбой о снятии своей кандидатуры с выборов.

Среди зарегистрированных кандидатов - независимый кандидат, бывший глава МИД Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Ранее она заявила, что своего кандидата в президенты выдвигать не будет.

Среди других претендентов на президентское кресло - кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" экс-глава МИД Григол Вашадзе, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

Действующий президент Георгий Маргвелашвили не выдвигается на выборах.