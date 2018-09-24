Как сложилась жизнь детей-вундеркиндов, известных на весь мир 24.09.2018, 9:51

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Некоторые люди рождаются с невероятными способностями, намного превышающими стандартные возможности.

Уже с самого детства они могут делать то, что другим недоступно. И многих это привлекает. Мы так часто впадаем в иллюзию, что нужно отчаянно развивать наших детей с самых пеленок. Про детей-вундеркиндов снимают кино, пишут книги, их приглашают на телевидение.

Издание mamsila.ru собрало самых интересных персонажей, чтобы узнать, как сложилась их жизнь в дальнейшем.

1. Саша Путря

Она рисовала с трех лет. Причем рисовала прекрасно и удивительно. Маленькая художница брала сюжеты из своей головы. Рисовала родственников, зверей, но больше всего сюжетов было про далекую Индию, которую она никогда не видела. Уже с пяти лет малышка вынуждена была бороться с болезнью – ей поставили диагноз "острый лейкоз". Казалось, она не замечала сильных болей и работала по 8 часов в день. Последняя картина изображает руки, которые тянутся к звезде Сириус. Родителей она просила отпустить ее спокойно. Ей было всего 11 лет, когда она ушла. После этого по всему миру прошли выставки удивительных работ маленькой художницы.

2. Акрит Ясвал

Маленький индиец в 7 лет провел свою первую хирургическую операцию – восстановил подвижность пальцев у 8-летней подруги. Через два года поступил в медицинский университет. Сейчас ему около 20 лет, и он по-прежнему живет только медициной, мечтая отыскать лекарство от рака.

3. Арфа Карим

Пятилетняя девочка из Пакистана уже в 9 лет стала сертифицированным разработчиком приложений для Windows. Сам Билл Гейтс пригласил ее в штаб-квартиру компании, после чего девочка стала представлять свою страну на международных форумах по IT. Однако в 16 лет эпилептический припадок прервал ее блестящую карьеру. Мозг был поврежден, и Билл Гейтс оплачивал расходы по лечению, но это не помогло. Девочка оставила этот мир.

4. Паша Коноплев

Юная звезда СССР. Он гремел в 80-е годы. В 3 года мальчик читал и производил сложные вычисления в уме. В пять лет запросто стал играть на пианино, хотя его никто не учил. В 15 лет он уже поступил в ВУЗ, в 18 уже закончил его. Но феноменальные способности тяготили его, мозг не справлялся с нагрузкой, и в 29 лет Паша умер в психиатрической больнице.

5. Майкл Кирни

С четырех месяцев мальчик начал говорить, в 10 месяцев уверенно читал, а уже в 10 лет закончил университет. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой выпускник в мире. В 17 лет он стал преподавателем в университете. Майкл – редкий пример того, как можно жить с гениальностью и не сходить с ума.

Парень занимается наукой, играет в интеллектуальные игры. Последнее увлечение однажды принесло ему приз в 1 млн $!

6. Ника Турбина

Гениальная поэтесса, которая заявила о себе уже в 4 года. В 9 лет она выпустила сборник стихов, который разошелся громадным тиражом и был переведен на 12 языков мира. Ее покровителем стал сам Евгений Евтушенко, а уже в 12 лет она получила "Золотого льва" на Венецианском фестивале. До нее подобной награды была удостоена только Анна Ахматова, и то, когда ей было уже за 60 лет. Но что-то пошло не так. У девочки начались нервные срывы, она уехала в Италию и вышла там замуж за своего психолога, который был старше ее на 60 лет. Через полгода вернулась в Москву, начала пить и употреблять наркотики. В возрасте 27 лет она выпала в окно.

7. Алеша Султанов

Он сочинял собственные произведения уже с пяти лет. А играл с года. Он был гениальным пианистом, и родители почему-то решили, что нужно заточить мальчика за инструментом, чтобы он не потерял свой божественный дар. Уже в восемь лет он поражал профессионалов своей безупречной игрой, но уже в 9 у него начались психические проблемы. Чуть позже появился панический страх смерти от инсульта, что позднее полностью сбылось. В 19 лет Алешу признали одним из 40 самых талантливых пианистов мира, но его состояние ухудшалось. В 32 года он перенес 5 инсультов, ослеп на один глаз и был частично парализован. Он прожил только четыре года после этого.

8. Савелий Косенко

Редкая история, где русский вундеркинд сумел стать по-настоящему успешным в этой жизни. Савелий поступил в московский технический ВУЗ уже в 11 лет и в этом же юном возрасте написал учебник по физике и попал в Книгу рекордов Гиннесса. В 16 лет он закончил институт, а потом иммигрировал в Канаду. Сейчас он владелец успешного бизнеса, но о детстве вспоминать не любит. Савелий рассказывал, что одаренные дети часто становятся одинокими, подвергаются травле и упускают беззаботное время, потому что вынуждены постоянно заниматься. Стоит ли игра свеч?

9. Евгений Кисин

В 11 месяцев пропел фугу Баха, которую разучивала старшая сестра за пианино. Окружающие были более чем удивлены, но это было только начало. В 2 года он уже самостоятельно мог воспроизвести любую мелодию на пианино. В 6 лет его взяла под крыло Анна Кантор. В 12 лет состоялось первое публичное выступление в Московской консерватории, которое имело оглушительный успех. Он сыграл так, что маститые профессионалы посчитали, что это зрелый музыкант. Но когда они увидели, что мальчику всего 12, то были поражены. Величайший пианист, он и сейчас с успехом продолжает свой путь, однако считает себя скромным еврейским служителем музыки.

10. Уильям Джеймс

Сидис Мальчик родился в Нью-Йорке в конце 19 века. Уже в начале 20 века он стал самым молодым студентом Гарварда. В 8 лет легко читал на восьми языках. В 30 лет он знал уже 40 языков. Он интересовался, казалось, множеством самых разных областей, которые совсем не были связаны друг с другом. Выходили его работы, посвященные анатомии, математике, истории, логистике. Всю жизнь он проработал простым бухгалтером, панически боялся женщин и умер всего в 46 лет в полном забвении.