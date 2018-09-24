Европейским политикам рассказали о блокировке «Хартии-97» в Беларуси 1 24.09.2018, 9:59

Независимые журналистки выступили в Париже и Брюсселе.

Независимые журналистки Ольга Чайчиц и Лариса Щирякова посетили Париж и Брюссель, чтобы рассказать европейским политикам и журналистам о реальной ситуации в медиапространстве Беларуси, привлечь внимание к преследованию белорусских журналистов и вместе поискать возможные пути решения проблем, сообщает сайт ОО «БАЖ».

В рамках визита состоялись встречи с политиками и чиновниками структур Евросоюза и Франции - представителями Европарламента, офиса по делам политики добрососедства, программы «Восточное партнерство», офиса Совета Европы, с депутатами Национальной ассамблеи Франции.

Во время этого визита были организованы круглые столы и пресс-конференции, встречи с французскими и бельгийскими журналистами, руководителями многих ассоциаций, организаций журналистов.

Ларыса Шчыракова і Вольга Чайчыц сустрэліся з французскім дэпутатам Крыстофам Лежэнам, а таксама з прадстаўніком прафсаюза французскіх журналістаў SNJ Дамінікай Прадалі, Хакімай Бенамур з CFDT і Пабло Аквілем з SnjCGT

Лариса Щирякова и Ольга Чайчыц рассказали о давлении на журналистов независимых СМИ в Беларуси, бесконечных судебных преследованиях, огромных штрафах, задержаниях и препятствиях во время сбора информации, угрозах забрать детей, беспричинном преследовании судебными исполнителями, психологических атаках.

Журналистки рассказали и об общем состоянии свободы слова в Беларуси. Были упомянуты препятствия в работе телеканала «Белсат», блокировка в начале года сайта «Хартия-97» и belaruspartisan.org, уголовные дела против блоггеров, «дело БелТА».

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Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.

Напомним, что 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».