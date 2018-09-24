Европейским политикам рассказали о блокировке «Хартии-97» в Беларуси

Европейским политикам рассказали о блокировке «Хартии-97» в Беларуси1
- 24.09.2018, 9:59
Независимые журналистки выступили в Париже и Брюсселе.
Независимые журналистки Ольга Чайчиц и Лариса Щирякова посетили Париж и Брюссель, чтобы рассказать европейским политикам и журналистам о реальной ситуации в медиапространстве Беларуси, привлечь внимание к преследованию белорусских журналистов и вместе поискать возможные пути решения проблем, сообщает сайт ОО «БАЖ».
В рамках визита состоялись встречи с политиками и чиновниками структур Евросоюза и Франции - представителями Европарламента, офиса по делам политики добрососедства, программы «Восточное партнерство», офиса Совета Европы, с депутатами Национальной ассамблеи Франции.
Во время этого визита были организованы круглые столы и пресс-конференции, встречи с французскими и бельгийскими журналистами, руководителями многих ассоциаций, организаций журналистов.
Лариса Щирякова и Ольга Чайчыц рассказали о давлении на журналистов независимых СМИ в Беларуси, бесконечных судебных преследованиях, огромных штрафах, задержаниях и препятствиях во время сбора информации, угрозах забрать детей, беспричинном преследовании судебными исполнителями, психологических атаках.
Журналистки рассказали и об общем состоянии свободы слова в Беларуси. Были упомянуты препятствия в работе телеканала «Белсат», блокировка в начале года сайта «Хартия-97» и belaruspartisan.org, уголовные дела против блоггеров, «дело БелТА».
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию
- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.
Напомним, что 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.
Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.
Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».