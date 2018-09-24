Ответ прост Лев Марголин

24.09.2018, 10:21

Лев Марголин

Все декреты Лукашенко и постановления правительства можно выбросить в сортир.

Власть не дает нам скучать. Вот и очередная новость: сносят здания "KFC" и "Burger King" у метро "Каменная горка". Потенциальный ущерб инвестора - 4,5 млн. долларов. Компенсировать их никто не собирается. Причина - якобы допущенные несколько лет назад ошибки работников Горисполкома.

После такого о создании инвестиционного климата нужно молчать в тряпочку. Все декреты Лукашенко и постановления правительства можно выбросить в сортир. С упорством, достойным лучшего применения власть говорит инвесторам: «Сюда не ходить! Запретная зона».

Мне могут возразить: ошибки могут быть у каждого, тем более может там и не ошибка была, а взятку занесли, раз построили не там или не так - нужно сносить.

Ответ прост. В любой цивилизованной стране, в любом правовом государстве власть несет ответственность за своих чиновников.

По решению суда Мингорисполком должен был бы возместить стоимость сносимого имущества по рыночной цене, а уж дальше разбираться со своими чиновниками - кого уволить, кого под суд отдать. Да, и какую-то часть ущерба взыскать с виновных, чтоб другим не повадно было.

У нас не так. Поэтому о серьезных инвестициях можно только мечтать.

Лев Марголин, "Фейсбук"