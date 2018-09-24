Берлускони заявил о намерении баллотироваться в Европарламент 3 24.09.2018, 10:31

Сильвио Берлускони

Фото: ANSA

По его словам, Италия столкнулась с большей опасностью, чем коммунизм.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент.

По словам политика, "все просят меня об этом", сообщает агентство ANSA.

"Нам нужно серьезно к этому подойти, если мы хотим спасти Италию", - сказал Берлускони.

По его словам, спустя 25 лет Италия столкнулась с большей опасностью, чем коммунизм, добавив, что имеет ввиду "невежество, некомпетентность и социальная ненависть".

"Я все равно буду участвовать в следующих выборах, чтобы спасти страну, которую я люблю", - отметил он.

Несколько лет назад Берлускони был лишен права баллотироваться на выборах, поскольку был признан виновным в финансовых махинациях. В частности, он не мог принимать участие в парламентских выборах, прошедших в этом году, и на данный момент не может претендовать пост премьера и другие высокие государственные посты.

В мае Надзорный суд Милана отменил запрет на участие Берлускони в выборах. Таким образом, если в Италии в скором времени пройдут новые выборы, он сможет выдвинуть свою кандидатуру.